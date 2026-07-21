Quinze auditeurs de justice de la promotion 2024-2026 du Centre de formation judiciaire ont prêté serment, lundi 20 juillet, devant la Cour d’appel de Dakar. À l’occasion de cette audience solennelle, les responsables judiciaires leur ont rappelé les exigences d’indépendance, d’intégrité, d’impartialité et de réserve attachées à leur nouvelle fonction.

La magistrature sénégalaise accueille quinze nouveaux membres. Issus de la promotion 2024-2026 du Centre de formation judiciaire (CFJ), ces auditeurs de justice ont prêté serment, lundi 20 juillet, lors d’une audience solennelle tenue au Palais de justice de Dakar. Cette cérémonie marque leur entrée officielle dans la profession. Les récipiendaires appartiennent à la 20e promotion du CFJ, composée de 35 membres. Au terme de deux années de formation, celle-ci avait reçu ses diplômes le 30 juin dernier, au Palais de la République.

Elle porte le nom de Dior Fall Sow, première femme nommée procureure au Sénégal, en 1976. Sa sortie avait été placée sous le thème : « L’indépendance de la justice, fondement de l’État de droit ». Devant leurs familles, leurs formateurs et les différents acteurs du système judiciaire, les quinze nouveaux magistrats ont pris l’engagement de respecter les principes et les obligations qui encadrent leur profession.

Présidant l’audience, le premier président de la Cour d’appel de Dakar, Abdoulaye Ba, les a félicités pour leur parcours, tout en les invitant à ne pas considérer leur réussite au concours et leur formation comme un aboutissement. La prestation de serment ouvre, a-t-il souligné, une nouvelle étape, marquée par une responsabilité quotidienne envers les justiciables et l’institution judiciaire.

« Le peuple sénégalais attend désormais de vous […] des magistrats justes », leur a-t-il lancé, mettant l’accent sur l’équité, au-delà de la seule maîtrise technique du droit. Pour Abdoulaye Ba, la mission du magistrat ne se limite pas au règlement des litiges. À travers ses décisions, le juge participe à la protection des libertés individuelles, à la stabilité des institutions et à la consolidation de la démocratie. L’application égale de la loi contribue également au renforcement de la cohésion nationale.

Le premier président a ainsi rappelé les principales valeurs devant guider l’action des nouveaux magistrats : l’indépendance, l’impartialité, la probité, le courage, la dignité et l’humilité. Ces principes doivent se refléter aussi bien dans les décisions rendues que dans les comportements adoptés en dehors des salles d’audience. Les nouveaux magistrats entrent en fonction dans un contexte où la justice fait l’objet d’une attention croissante de la part des citoyens.

Les décisions judiciaires sont désormais largement commentées dans les médias et sur les réseaux sociaux, parfois avant même que leurs motivations ne soient entièrement connues. Face aux pressions politiques, sociales, médiatiques ou numériques, Abdoulaye Ba les a exhortés à rester guidés par la loi. L’indépendance du magistrat suppose, selon lui, de ne pas se laisser influencer par les réactions extérieures ou par les appréciations suscitées par une affaire.

Le premier président de la Cour d’appel a aussi évoqué les mutations qui touchent le monde judiciaire. Le développement des technologies numériques, l’apparition de nouvelles formes de preuve, l’essor de la cybercriminalité et la multiplication des contentieux complexes imposent une adaptation constante. Les outils numériques, y compris ceux fondés sur l’intelligence artificielle, peuvent accompagner le travail du magistrat, mais ne sauraient remplacer son discernement ni son indépendance intellectuelle.

Poursuivre, instruire ou juger

Le procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Mbacké Fall, a, pour sa part, rappelé aux nouveaux magistrats l’étendue des pouvoirs qui pourront leur être confiés au cours de leur carrière. Ils pourront être appelés à poursuivre, à instruire ou à juger des affaires touchant directement aux droits, aux libertés et au devenir des justiciables.

L’exercice de telles responsabilités nécessite, a-t-il indiqué, une solide compétence professionnelle. Celle-ci ne doit pas se limiter aux connaissances acquises durant la formation initiale. Elle suppose une actualisation permanente des acquis, notamment face à la spécialisation croissante des différentes branches du droit. Les enseignements d’éthique et de déontologie reçus au CFJ ne constituent ainsi qu’un point de départ. Les nouveaux magistrats devront désormais confronter la théorie aux réalités du terrain, aux difficultés de fonctionnement des juridictions et aux situations humaines parfois complexes soumises à leur appréciation.

Mbacké Fall a particulièrement insisté sur l’intégrité et l’impartialité. Ces deux exigences, directement liées au serment du magistrat, jouent un rôle essentiel dans la confiance que les citoyens accordent à la justice. Le magistrat ne doit pas seulement rendre des décisions conformes à la loi : son comportement doit également éviter de faire naître un doute sur son indépendance ou sa neutralité.

Le devoir de réserve a également occupé une place centrale dans les recommandations adressées aux quinze magistrats. Cette obligation leur impose une certaine retenue dans leurs prises de parole publiques, y compris lorsqu’elles concernent leur vie personnelle. À l’heure où les frontières entre vie privée et espace public sont devenues plus fragiles, notamment avec les réseaux sociaux, Mbacké Fall les a appelés à mesurer la portée de leurs propos et de leurs comportements.

Les contraintes liées à leur statut visent à préserver l’autorité, la crédibilité et l’impartialité de l’institution judiciaire. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, Aly Fall, a abondé dans le même sens. Il a rappelé aux nouveaux magistrats qu’ils sont désormais soumis au secret professionnel ainsi qu’aux principes de dignité et de loyauté. Il les a invités à considérer la magistrature comme une fonction tournée vers le bien commun, et non comme un moyen de servir des intérêts particuliers. L’autorité attachée à leur charge doit, selon lui, aller de pair avec l’humilité, l’humanité et un sens élevé du service public.

Aly Fall a également insisté sur les rapports que les nouveaux magistrats devront entretenir avec les autres professionnels du droit. La justice, a-t-il rappelé, est une œuvre collective. Son fonctionnement ne repose pas uniquement sur les juges et les procureurs, mais aussi sur les avocats, les greffiers, les huissiers de justice et les différents agents de la chaîne judiciaire. Cette collaboration doit être fondée sur le respect des missions, des rôles et des prérogatives de chacun.

Le bâtonnier a ainsi recommandé aux nouveaux magistrats de s’inspirer des figures de la profession reconnues pour leur compétence, leur indépendance, leur humilité et leur attachement aux principes. La prestation de serment intervient quelques semaines après la sortie officielle de la promotion 2024-2026 du CFJ. Lors de la remise des diplômes à ses 35 membres, l’indépendance de la justice avait déjà été placée au centre des messages adressés aux récipiendaires.

Le choix de Dior Fall Sow comme marraine de la promotion avait également été présenté comme une invitation à suivre un parcours marqué par l’éthique, le professionnalisme et la défense de l’État de droit. Les quinze magistrats entament ainsi leur carrière dans un contexte où les attentes restent fortes en matière de célérité des procédures, d’accessibilité de la justice, de protection des libertés et d’égalité des citoyens devant la loi.

F. BA