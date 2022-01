Les nombreux supporters venus encourager les Lions, ont été récompensés par la belle victoire de leur équipe. Le Sénégal est en quarts de finale.

Les supporters ont encore remis ça ce mardi, à l’occasion du match comptant pour les quarts de finale, entre le Sénégal et le Cap-Vert (2-0). Un bon nombre de fans ont pris d’assaut le monument de la Renaissance africaine, encore une fois, malgré la canicule. A quelques minutes du coup d’envoi, les inconditionnels des Lions continuaient d’affluer. Une énorme bâche est installée pour protéger la foule du soleil qui darde ses derniers rayons. Le dress code, le maillot du Sénégal, qu'il soit vert ou blanc, rétro ou plus moderne, a été bien mis en exergue par la majorité des supporters. À défaut de la tunique des Lions, un brassard sur la tête ou autour du poignet aux couleurs nationales pouvait suffire. Le drapeau du Sénégal était aussi présent un peu partout.

Quasiment durant toute la première mi-temps, la rencontre a été suivie dans un silence de cathédrale. La domination du Sénégal est stérile, il ne se passe pas grand-chose, ni sur le rectangle vert, ni à la fan-zone du monument de la Renaissance. Ce spectacle un peu morose sur la pelouse du stade de Bafoussam a été froidement analysé par le public à la pause. ‘’On domine, mais on ne marque pas’’. ‘’Avec ce carton rouge, le but pourrait venir en seconde mi-temps’’, ont commenté les supporters satisfaits du contenu global du match, mais déçus du score nul et vierge. Durant la mi-temps, un concours de jonglage est organisé. Lors de ce quart d’heure, des jeunes pétris de talent ont réalisé de véritables tours de magie avec leurs pieds.

Sadio Mané libère les fans

Au retour des vestiaires, la concentration maximale est de mise. Même si certains murmures sont venus parfois perturber la concentration. Le Sénégal a la balle, mais le danger est toujours loin des cages des Requins bleus. Quand Sadio a marqué le premier but du match, à la suite d'un second carton rouge du Cap-Vert, désormais réduit à neuf, une liesse nourrie s'est fait ressentir. Même si les cris, danses et applaudissements ont laissé place à un silence radio, quand l'arbitre algérien de la rencontre a dû recourir à la Var pour valider ou annuler ce but, apparemment entaché d'un petit incident dans la surface. L'allégresse est remontée à son paroxysme lorsque l’arbitre, après une minute de vérification, a validé le but. Le Sénégal vient de réussir sa première réalisation dans le jeu, après quatre rencontres.

Malgré cette délivrance, le stress et la nervosité pouvaient se lire sur les visages. Le Sénégal ne mène que d'un but à zéro. Il a fallu que Bamba Dieng, rentré à la place de Sadio Mané (70e), double la marque pour que la foule puisse jubiler une deuxième fois et fêter comme il se doit la qualification du Sénégal en quarts de finale.

‘’L'objectif a été atteint. Nous sommes en quarts de finale. En outre, si on compare avec nos matches de poule, notre prestation d'aujourd'hui a été beaucoup plus aboutie, avec du jeu, des occasions et de l'envie. Bravo à tous les joueurs pour cette belle victoire’’, a apprécié Mbaye, venu des Parcelles-Assainies.

L’espoir renait

Comme son compatriote, Elimane, short noir, assorti d'un tee-shirt blanc, a donné une bonne note aux protégés d'Aliou Cissé. ‘’Il faudra continuer sur cette lancée jusqu'au sacre final, qui demeure l'objectif ultime de tout le peuple sénégalais. Ça sera certainement notre match référence. Il faudra s’en inspirer contre le Mali ou la Guinée équatoriale’’, commente le jeune homme, dont le seul petit brassard vert-jaune-rouge essaye de respecter le dress code. Il a également appelé à l'union des forces pour soutenir davantage les Lions. ‘’Maintenant, soyons davantage soudés derrière l'équipe. Il ne reste plus que trois matches pour remporter enfin une Coupe d'Afrique des nations’’, a-t-il lancé.

Se projetant déjà sur la suite de la compétition, Ibrahima, lui, compte sur le retour de Mané, sorti en cours de match, après avoir reçu un coup à la tête. ‘’Nous avons haussé notre niveau de jeu aujourd'hui. Même s'il y a des circonstances qui nous ont été favorables, nous dominions la partie. Il faut continuer comme ça, tout en espérant que Sadio revienne en pleine forme au prochain match qui sera capital. Car l'objectif de ce tournoi, pour nous, c'est de sortir victorieux’’.

Les vendeurs aussi y gagnent

Ici comme ailleurs, durant cette Can, les vendeurs tirent aussi leur épingle du jeu. Amadou, l'un d'eux, gère un petit commerce. ‘’On est content pour cette qualification, mais aussi pour l'accroissement de nos bénéfices depuis le début de la Can. Pourvu que le Sénégal remporte cette coupe, car tout le monde y gagne’’, a analysé le commerçant ressortissant guinéen, qui regrette toutefois l'élimination prématurée du Syli national. ‘’La sortie de la Guinée me déçoit et me surprend. Mais on doit revenir plus fort et travailler davantage. Et heureusement, le Sénégal est encore en lice. C'est un peu ma seconde patrie’’, s’est-il consolé.

Le Sénégal affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Mali et la Guinée équatoriale prévue ce mercredi à 19 h.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)