Même si l’Etat du Sénégal, à travers le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, nie la disparition en mer de plusieurs candidats à l’émigration irrégulière, l’affaire continue de faire couler de… l’encre. Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, FDS/Les guelewaars s’est prononcé sur ‘’la récente disparition de plus de 300 migrants à bord de trois embarcations reliant le Sénégal aux îles Canaries... Ce drame rappelle les naufrages répétés et macabres auxquels sont confrontés les migrants africains et souligne la perte incommensurable de jeunes valides qui auraient pu contribuer à la construction de notre continent. Ces vagues migratoires vers l'Europe sont le reflet d'un malaise profond enraciné dans deux problèmes majeurs : des politiques migratoires inéquitables et une mauvaise gouvernance qui nourrissent le désespoir de la jeunesse africaine’’.

Car, rappellent Me Babacar Diop et ses camarades, ‘’au fil des décennies, les accords migratoires entre l'Europe et l'Afrique ont souvent eu des bénéfices unilatéraux pour la première, externalisant la question migratoire et poussant les migrants toujours plus loin vers la mort. Les politiques actuelles de l'Union européenne, basées sur la fermeture des frontières et les incitations aux pays d'origine, ont entraîné une augmentation alarmante des décès, notamment en mer, transformant les océans en cimetières pour les jeunes Africains fuyant leur continent. Pourtant, l'Afrique regorge de ressources humaines et naturelles, offrant un potentiel immense’’. Mais ‘’les politiques inappropriées de nos gouvernements ont appauvri des millions de personnes, en particulier les jeunes, condamnés à une existence précaire et sans espoir sous le joug d'une mauvaise gouvernance et de mauvais choix politiques’’.

D’ailleurs, soulignent les guelewaars, ‘’au Sénégal, les politiques de jeunesse ont échoué, entraînant un taux élevé de chômage chez les jeunes, amplifié par un système éducatif et de formation inadapté aux besoins du marché du travail. Dans un contexte de mauvaise gouvernance chronique, la corruption et le népotisme entravent toute opportunité d'investir dans des secteurs à fort potentiel d'emplois tels que les petites et moyennes entreprises, l'agriculture et les services. Ces politiques défectueuses scellent le destin de notre jeunesse, leur confisquant liberté et égalité au profit de régimes indifférents aux principes démocratiques et aux droits fondamentaux.

Ce triste état de fait pousse de plus en plus de jeunes Sénégalais à abandonner leur pays dans l'espoir d'un avenir meilleur’’, expliquent-ils. Ainsi, le parti ‘’interpelle le gouvernement sénégalais pour qu'il adopte des politiques de développement saines, centrées sur l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes. Des investissements massifs dans ces domaines clés permettront de réduire la pauvreté, de renforcer les compétences et de créer des opportunités économiques. De plus, la promotion de la bonne gouvernance, de l'égalité des chances et de la justice sociale est essentielle pour encourager les jeunes à rester sur leur continent et à contribuer à son développement’’.

En outre, ‘’FDS/Les guelewaars appelle également à une coopération internationale juste et équitable pour lutter contre les causes profondes de l'immigration irrégulière. Nous ne pouvons plus accepter un monde où les Européens peuvent voyager en Afrique avec aisance, tandis que les Africains, même les plus éduqués, doivent faire face à des obstacles administratifs insurmontables pour obtenir des visas à la validité précaire’’. Aussi, il ‘’exhorte les pays de destination, notamment les pays européens, à mettre en œuvre des politiques d'accueil plus humaines et respectueuses des droits des migrants, garantissant l'accès à la protection, à l'emploi et aux services sociaux. La sensibilisation du public et la lutte contre les discours xénophobes et racistes sont également essentielles pour promouvoir l'inclusion et la solidarité’’.