Les violences à l’origine de pertes en vies humaines et de dégâts matériels au cours de cette semaine, dans les régions de Dakar, Thiès (ouest) et Ziguinchor (sud), sont « des actes d’une extrême gravité qui ne doivent pas rester impunis », soutient FDS-Les Guelwaars (opposition), qui réclame l’ouverture d’‘’enquêtes impartiales », afin d’en « punir les coupables ».

« Les incendies de bus qui ont provoqué des pertes humaines à Dakar et d’importants dégâts matériels à Thiès sont […] des actes d’une extrême gravité qui ne doivent pas rester impunis », déclare cette formation politique dirigée par le maire de Thiès, Babacar Diop, dans un communiqué parvenu à l’APS. Les leaders de ce parti politique disent « déplorer profondément que des vies innocentes soient perdues de façon injustifiée ». « Nous appelons à la retenue et à la protection des droits de l’homme dans toutes les circonstances.

Nous nous engageons donc à défendre les principes démocratiques, à résister fermement à toute forme d’autoritarisme et à lutter pour un Sénégal où chaque voix compte et où chaque citoyen est respecté », promettent-ils. Un cocktail Molotov lancé contre un bus du réseau de transport AFTU a fait deux morts et cinq blessés, mardi, dans la commune de Hann-Bel Air, à Dakar. Trois bus ont été réduits en cendre au quartier Médina Fall, dans la commune de Thiès.

Deux personnes ont trouvé la mort dans des manifestations survenues lundi à Ziguinchor (sud), à la suite de l’inculpation et du placement sous mandat de dépôt d’Ousmane Sonko, le maire de ladite ville, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, le même jour. Une autre personne en réanimation depuis cinq jours, au centre hospitalier régional de Ziguinchor, a succombé vendredi.