Mis en retrait de la présidence de la Fédération Française de Football ce mercredi, Noël Le Graët a dû s'expliquer et se défendre devant son comité exécutif. Il a été question des affaires d'harcèlement sexuel et moral, et bien évidemment de ses récents propos jugés irrespectueux envers Zinedine Zidane.

"Il a présenté ses excuses pour les propos tenus sur Zidane, a raconté l'un des membres du comité exécutif, Eric Borghini, au micro de RMC Sport. Des propos qu'il ne pense pas. Il est conscient de ce que Zidane représente pour le football français et mondial. Il a reconnu qu'il avait commis une erreur, eu une communication non maîtrisée. Il a envoyé une lettre à Zinedine pour lui demander un rendez-vous. Il s'est excusé auprès de lui et auprès de nous."