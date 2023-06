Grâce à un but en toute fin de match, West Ham s'est imposé contre la Fiorentina (2-1) en finale de la Ligue Europa Conference !

En première période, l’enjeu a pris le dessus sur le jeu et les deux équipes n’ont pas offert un grand spectacle. La Fiorentina avait le ballon sans réussir à inquiéter le gardien français Areola dans le but adverse, tandis que West Ham se montrait bien trop brouillon pour amener le danger dans la surface italienne. Bilan des 45 premières minutes : un petit rythme, un jeu haché, peu d’occasions et un seul tir cadré. Sans oublier la bêtise des supporters anglais qui ont jeté des projectiles sur Biraghi, obligeant ce dernier à se faire soigner en raison d’un saignement au niveau du cuir chevelu.

Et pourtant, on a bien failli assister à un but dans le premier acte après 49 minutes de jeu. Au bout du temps additionnel, Kouamé profitait d’un centre millimétré de Gonzalez pour placer une tête qui tapait le poteau d’Areola. Jovic avait bien suivi et pensait donner l’avantage à la Viola en poussant le ballon dans la cage adverse, mais ce but était finalement refusé pour une légère position de hors-jeu de l'ancien attaquant du Real Madrid. Le seul frisson au cours d’un premier acte sans saveur.

Heureusement, la seconde période a été plus animée. D’abord avec cinq minutes de folie : alors que West Ham profitait d’une main de Biraghi dans sa surface pour prendre l’avantage sur un penalty tiré par Benrahma (1-1, 62e), les hommes de David Moyes encaissaient rapidement le but de l’égalisation sur une frappe de Bonaventura dans la surface (1-1, 67e). Derrière, les deux équipes poussaient pour essayer de prendre un avantage décisif, et c’est Bowen qui offrait la victoire aux Hammers en toute fin de match (2-1, 90e) ! Le club londonien décroche son premier titre depuis la FA Cup en 1980.