Les responsables de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY) ont tenu une conférence de presse pour passer en revue les questions inhérentes à l’actualité de notre pays. La cellule de communication de BBY salue la décision prise par le ministre de l’Intérieur de fixer la caution des Locales à 15 millions pour chaque type d’élection.

Si l’opposition et les non-alignés ont exprimé leur déception et leur désarroi face à l’arrêté du ministre de l’Intérieur qui fixe le montant de la caution pour les Locales à 15 millions F CFA, les responsables de la mouvance présidentielle réunis au sein de Benno Bokk Yaakaar (BBY) ont décidé de prendre le contrepied de leurs adversaires.

Hier, lors d’une conférence de presse, la cellule de communication de Benno Bokk Yaakaar a salué cette décision du gouvernement qui, dit-elle, s’inscrit dans la dynamique impulsée par les plénipotentiaires de la majorité qui avaient proposé la somme de 20 millions pour la caution. Une mesure qui, d’après Pape Mahawa Diouf, porte-parole de la cellule de communication de BBY, a pour but de limiter la profusion de candidats fantoches.

‘’C’est une somme parfaitement acceptable et c’est un minimum pour rendre notre démocratie crédible. La caution est en réalité le filtre nécessaire qui empêche une prolifération de candidatures fantaisistes qui ont le don de décrédibiliser notre modèle démocratique. En rationalisant les candidatures, elle permettra une lisibilité des projets, permettant ainsi aux populations de choisir librement leur édile’’, a-t-il déclaré. Très en verve, le responsable ‘’apériste’’ n’a pas hésité à égratigner l’opposition engagée dans un processus unitaire, avec la volonté de mise sur pied d’une coalition regroupant les formations politiques Pastef/Les patriotes, PDS, Pur et Taxawu Ndakaru, en vue des Locales.

‘’Nous constatons que les premières critiques et plaintes viennent des rangs de l’opposition elle-même. Le pays est dans une situation difficile et nous avons de nombreux défis à relever. Nous n’avons pas le temps à consacrer à des aventuriers. Nous restons concentrés derrière l’action du gouvernement de Macky Sall. Nous ne sommes pas dans cette dynamique de petits rendez-vous et petits calculs politiciens. Toute autre distraction électoraliste n’attire pas notre attention’’, a affirmé le directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT).

Les investitures au sein de BBY suspendues à la volonté de Macky Sall

Poursuivant son propos, il exhorte les responsables de la mouvance présidentielle à l’unité et au dialogue permanent, dans le but de mener à bien les investitures, en vue des Locales de janvier 2023. ‘’Nous appelons nos camarades et frères de la coalition à rester mobilisés et déterminés, mais aussi attentifs aux directives et décisions de notre leader le président Macky Sall. Je rappelle que la coalition présidentielle est la plus durable et la plus large de notre démocratie. Nous avons des mécanismes de consultations internes qui n’étouffent pas les ambitions internes locales et nous avons aussi à cœur de sauvegarder les synergies inhérentes à notre coalition’’, indique-t-il.

Abordant la problématique des inondations qui frappent de nombreux quartiers de la banlieue dakaroise, Pape Mahawa Diouf n’hésite pas à vilipender les pourfendeurs du gouvernement qui s’interrogent sur l’efficacité du Programme décennal de lutte contre les inondations et le déclenchement du plan Orsec pour venir au secours des populations. ‘’Notre pays n'échappe pas aux phénomènes planétaires du dérèglement climatique et des changements de rythme de la pluviométrie. Par ailleurs, les problèmes structurels liés à l’urbanisation et à l’occupation des zones inondables accentuent la problématique des inondations’’, dit-il.

A ses yeux, les autorités apportent la bonne réponse à la problématique des inondations. ‘’Nous saluons la mise en place du plan décennal de 760 milliards sur 10 ans, qui a permis de réaliser de nombreux ouvrages de drainage, de bassins de rétention et de canaux d’évacuation à travers le pays. Ces réalisations ont permis à des quartiers comme Grand-Yoff, Ouest-Foire, Pikine et Dalifort, et des villes comme Bambey et Kaffrine de se départir de ce fléau des inondations’’, conclut-il.