MACKY SALL AUX ETUDIANTS ‘’Nous n’allons pas laisser l’université être prise en otage…’’ ‘’L’Etat a fait beaucoup d’efforts, aussi bien sur le plan social que sur le plan pédagogique. Il faut, en contrepartie, une stabilité dans le campus universitaire. L’université, c’est un temple du savoir, pas pour les gladiateurs. Sinon, on va à l’arène. Les étudiants, c’est normal qu’ils revendiquent. J’ai été président de la Commission pédagogique de l’IST ; j’étais le président de l’Association des élèves-ingénieurs, pendant quatre ans. Donc, je sais ce que c’est revendiquer. Mais il faut revendiquer, étudier, réussir et aller faire sa vie. Pas à l’université. Il n’est pas normal, et nous allons mettre un terme au désordre qu’il y a à l’université, où il y a des non-étudiants qui ne sont pas inscrits, qui ne sont pas dans la communauté universitaire, puissent rester dans le campus et y installer la violence. Il est heureux que vous (les amicales) ayez signé cet accord avec le recteur. Nous vous apporterons tout le soutien qu’il faut pour la pédagogie et les questions sociales. Mais nous ne pouvons pas laisser l’université être prise en otage par des gens qui n’ont rien à voir avec la communauté universitaire.’’