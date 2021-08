Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun-2021 (du 9 janvier au 6 février 2022), a été effectué, ce mardi, à Yaoundé. L’équipe du Sénégal est logée dans la poule B où elle retrouve celle de la Guinée, pour un derby ouest-africain, le Zimbabwe et le Malawi.

Le la de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) est donné, ce mardi, avec le tirage au sort effectué à Yaoundé. Les 24 sélections nationales devant prendre part à la Can Cameroun-2021, prévue du 9 janvier au 6 février 2022, connaissent leurs différents adversaires pour la phase de poules.

Le Sénégal, vice-champion d’Afrique, est logé dans le groupe B où il croisera le fer avec son voisin de la Guinée, dans le derby ouest-africain. La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à 2006. Les Lions s’étaient imposés par 3 buts 2, en quarts de finale, grâce aux buts de Pape Bouba Diop (61e), Mamadou Niang (83e) et Henri Camara (90e+3).

Même si Sadio Mané et ses coéquipiers sont favoris dans cette rencontre, ils trouveront sur leur chemin Naby Keïta et sa bande déterminés à leur barrer la route.

Les autres équipes de la poule B sont le Zimbabwe et le Malawi. Les Lions effectueront leur entrée en lice dans cette compétition contre la sélection zimbabwéenne, le 10 janvier prochain. Les deux nations partageaient la poule B de la Can-2017. Le Sénégal avait pris le dessus sur les Warriors, par 2 buts à 0, lors de la 2e journée, grâce à Sadio Mané (9e) et Henri Saivet (14e).

La dernière sortie des hommes d’Aliou Cissé sera contre les Flammes, qui retrouvent la Can dix ans après. Le Malawi, qui sera à sa troisième participation (1984 pour sa première Can), n’avait plus joué la Coupe d’Afrique des nations depuis 2010, en Angola.

Le groupe F aux couleurs ouest-africaines

Le groupe F est à forte coloration ouest-africaine, avec trois des quatre équipes issues de la sous-région. Il s’agit de la Mauritanie, qui joue sa deuxième phase finale de Can, après y avoir participé pour la première fois en 2019. Il y a également le Mali et la Gambie, qui en est à sa première campagne. D’ailleurs, l’affiche Mali-Mauritanie de la 3e journée de cette poule s’annonce palpitante. Les deux équipes s’étaient rencontrées en 2019 en phase de poules (groupe E). Les Aigles avaient corrigé sévèrement les Mourabitounes sur le score de 4 buts à 1.

Le Cameroun, pays hôte, partage le groupe A avec le Burkina Faso, l’Ethiopie et le Cap-Vert. La poule E offre une alléchante opposition entre le champion d’Afrique en titre, l’Algérie, et la Côte d’Ivoire. Les Fennecs avaient éliminé en 2019 les Eléphants en quarts de finale. A la fin du temps réglementaire, le score était de 1-1. C’est à la séance des tirs au but que les Algériens ont validé leur ticket pour les demi-finales, en réussissant quatre tirs contre trois pour les Ivoiriens.

Les 24 équipes sont réparties dans six groupes de quatre. Les deux premières sont qualifiées en huitièmes de finale. Elles seront complétées par les quatre meilleures troisièmes des six poules.

LA COMPOSITION DES 6 GROUPES Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap-Vert Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon Groupe D : Nigeria, Egypte, Soudan, Guinée-Bissau Groupe E : Algérie, Sierra Leone, Guinée-Equatoriale, Côte d'Ivoire Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie

LOUIS GEORGES DIATTA