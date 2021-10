L’Académie Diambars est éliminée de la Coupe de la Caf. Le club de Saly, qui a perdu la manche aller (0-1) face à Enyimba du Nigeria, a reçu une lourde correction (3-0), hier, en match retour comptant pour le second tour.

L’Académie de Saly n’ira pas plus loin que le second tour de la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf). Diambars a été éliminé, hier, par le club nigérian d’Enyimba qui s’est imposé largement sur le score de trois buts à zéro, en match retour. Les Sénégalais, qui avaient perdu la manche aller (0-1), au stade Lat Dior de Thiès, n’ont pas su réaliser l’exploit en terre nigériane.

Les Académiciens de Saly devaient tout faire pour rattraper très tôt leur retard d’un but concédé à domicile. C’est malheureusement le contraire qui s’est produit. Les hommes du coach Cheikh Kamara ont raté leur entrée dans la partie, en encaissant dès la première minute de jeu. C’est Omoyele qui a ouvert le score pour les Nigérians. Néanmoins, Diambars était toujours dans la course, car il suffisait de deux buts pour passer.

Mais la situation s’est considérablement compliquée à la 32e mn, quand Mbaoma a aggravé le score (2-0) pour Enyimba. A cet instant, les vice-champions du Sénégal devaient marquer trois buts pour renverser la tendance.

Malgré la pause, les protégés du coach Kamara n’ont pas pu trouver la solution pour prendre à défaut la défense adverse. Ils vont même se faire punir dans les arrêts de jeu. S’appuyant sur leur expérience, les Nigérians ont profité des erreurs défensives des jeunes Sénégalais pour enfoncer le clou. Samuel Kalu a annihilé les derniers espoirs de Diambars en inscrivant le 3e but des siens (90e +1). Les Académiciens de Saly ont quitté la compétition sans marquer le moindre but en deux manches. Pape Demba Diop et ses coéquipiers ne feront pas mieux que leurs ainés qui avaient été éliminés au tour préliminaire en Ligue africaine des champions, en 2014, lors de leur première participation à une compétition africaine des clubs.

Retour à la case départ pour le foot local

L’embellie du football local sur la scène continentale n’aura duré qu’une saison. Le parcours honorable de Teungueth FC et du Jaraaf de Dakar, qui avaient réussi à atteindre la phase de poules, respectivement en Ligue africaine des champions et en Coupe Caf, ne s’est pas reproduit cette fois.

Le club de Rufisque, champion du Sénégal, est passé à côté de son sujet, en se faisant éliminer dès le tour préliminaire. Les Rufisquois n’avaient pas fait le poids face à l’Asec Mimosa. Ils avaient été battus à l’aller et au retour par les Ivoiriens sur le même score (1-0). Diambars de Saly, pour sa part, a réussi à éliminer au premier tour les Guinéens du Wakriya AC, qu’ils ont balayés par 3-0 au stade Lat Dior de Thiès. Cette affiche s’est jouée sur une manche unique à cause de l’insécurité qui planait sur Conakry, à la suite du coup d’Etat militaire contre Alpha Condé. Les Académiciens de Saly incarnaient à ce moment le porte-étendard du football local. En fin de compte, l’Académie de Saly n’a pas pu sauver les meubles. C’est d’ailleurs le plus mauvais parcours des équipes sénégalais en compétitions des clubs de la Caf depuis quatre saisons. Il faut remonter en 2016-2017 pour voir une performance aussi piètre. L’US Gorée, championne du Sénégal, et Niary Tally, vainqueur de la Coupe du Sénégal, se sont fait éliminer dès le tour préliminaire.

C’est donc le retour à la case départ pour les clubs sénégalais qui retombent dans leur travers, en se faisant éliminés avant la phase de poules.

Résultats Coton Sport FC - Orapa United 1-0 Asfa Yennega - Binga 0-2 Al Masry - Ura SC 1-0 Saoura – Asac Concorde 1-1 Sfaxien - Bayelsa 4-0 Pyramids - Azam 1-0 Enyimba - Diambars 3-0 Primeiro de Agosto - Red Arrows 0-0 Orlando - Diables Noirs 1-0 Motema Pembe - AS Kigali 2-1 Al Ahly Tripoli - Biashara Mara United Berkane - Ben Guerdane JS Kabylie - Far Rabat Gor Mahia - Al-Ahly Merowe Annulé

LOUIS GEORGES DIATTA