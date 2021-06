Championne du monde en titre, l'équipe de France ne réalisera pas le doublé. Poussés dans leurs derniers retranchements, les Bleus ont été éliminés par la Suisse (3-3, 4-5 tab), ce lundi à Bucarest, lors des 8es de finale de l'Euro. Une terrible désillusion pour la formation tricolore, qui menait pourtant de deux buts dans le dernier quart d'heure.

L'équipe de France ne réalisera pas le doublé lors de cet Euro. Championne du monde en titre, la formation tricolore a craqué contre la Suisse (3-3, 4-5 tab), ce lundi à Bucarest, lors des 8es de finale. Menés après une première période catastrophique, les Bleus étaient parvenus à renverser la vapeur et ont même mené de deux buts dans le dernier quart d'heure. Mais les errements défensifs ont coûté très cher aux hommes de Didier Deschamps, qui sortent par la petite porte et voient les Helvètes rejoindre l'Espagne lors du prochain tour.

Une première période catastrophique

Bousculés en début de match malgré quelques rushs tranchants de Mbappé, les Bleus étaient surpris au bout du premier quart d'heure. Sur un centre de Zuber, Seferovic profitait de l'apathie de Lenglet pour tromper Lloris d'une tête parfaitement dosée (0-1, 15e). Une mauvaise entame pour des Français peu dangereux mais qui ne s'affolaient pas vraiment. Contraints de faire le jeu, les champions du monde mettaient la pression et passaient proches de l'égalisation sur une lourde frappe de Rabiot qui fuyait le cadre. En face, les Suisses ne se précipitaient pas et avaient énormément de faciliter à percer le milieu français, léger dans la première demi-heure. A l'image d'un Pogba nerveux qui ratait de nombreuses passes, le bloc français se montrait trop fragile sur chaque attaque adverse. Forcément inquiet sur le bord de la touche, Didier Deschamps repassait en 4-3-3 avec Kimpembe à gauche et Rabiot au milieu, mais cela ne portait pas ses fruits tant les Bleus affichaient un visage suffisant, presque impuissant.

Le miracle Lloris, Benzema voit double

Au retour des vestiaires, Coman remplaçait Lenglet. Et l'irréel se produisait. A la rue, Pavard concédait un penalty pour un tacle mal maitrisé sur Zuber. Mais Rodriguez perdait son duel avec Lloris, qui sortait une parade exceptionnelle ! Dans la foulée, débutait le festival des attaquants français. Parfaitement lancé par Mbappé, Benzema réalisait un contrôle chanceux pour punir Sommer du bout du pied (1-1, 57e). Quelques secondes plus tard, l'attaquant du Real Madrid se jetait au second poteau pour faire le break de la tête après une action sublime entre Mbappé et Griezmann (2-1, 59e). Un scénario de folie !

La Suisse au mental

Foudroyés en moins de cinq minutes, les Helvètes perdaient leurs moyens et se retrouvaient totalement dominés. Et ils finissaient par craquer une troisième fois. Pas attaqué à 25 mètres, Pogba envoyait un amour de frappe enroulée en plein dans la lucarne de Summer (3-1, 75e). KO debout, les Suisses ne lâchaient pas et se donnaient de l'espoir par Seferovic, qui punissait Lloris d'une tête puissante à bout portant (3-2, 82e). Un but fatidique puisque Pogba, trop confiant, perdait un terrible ballon et laissait à Gavranovic tout le loisir de tromper Lloris d'une frappe chirurgicale à ras de terre (3-3, 90e). Une prolongation qui aurait pu être évitée si Coman n'avait pas trouvé la barre sur une ultime frappe ! Durant les 30 minutes supplémentaires, les Bleus se dépassaient pour arracher la victoire. Pavard aurait pu se muer en héros mais sa frappe était repoussée par Sommer. Exténués, les acteurs de la partie baissaient significativement le pied. L'équipe de France semblait néanmoins plus fraiche mais les sorties de Griezmann et Benzema enlevaient de la qualité, alors que Mbappé manquait une incroyable opportunité suite à un caviar de Pogba tandis que Sommer s'envolait sur une tête de Giroud. Lors de la séance des tirs au but, les neuf premiers tireurs convertissaient leurs tentatives mais Mbappé, lui, butait sur Sommer. Terrible pour la star du PSG.

