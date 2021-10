L’équipe féminine de football du Sénégal, tombeuse du Liberia, sera opposée à celle du Mali pour le dernier tour qualificatif à la Can 2022. Déjà victorieux 2-1, mercredi dernier à Monrovia, le Sénégal a confirmé contre cette même équipe (6-0) libérienne, hier, au stade Lat Dior de Thiès.

Les buts des Lionnes ont été marqués respectivement par Awa Diakhaté, Nguenar Ndiaye (trois buts) et Mama Diop (deux buts). L’équipe du Mali, demi-finaliste de la précédente édition de la Can jouée en décembre 2018 au Ghana, avait sorti la Guinée (2-2 et 2-0). En février 2020, les Lionnes avaient battu les Aigles 3-0 en finale du tournoi de football de la zone ouest A, en Sierra-Leone, s’adjugeant ainsi le trophée de championne de la zone. La phase finale de la Can féminine 2022 est prévue au Maroc.