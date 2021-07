À en croire les informations des différents médias, Kylian Mbappé ne serait pas vraiment enclin à l’idée de prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain, qui s’arrête en juin prochain. Pour autant, le Real Madrid - club que le Français veut rejoindre - préfère attendre un an pour le récupérer gratuitement. Le PSG se retrouve donc pris au piège. Mais que doit faire le club de la capitale avec Mbappé ?

Le PSG profite une dernière saison de Mbappé

Il n’est jamais bon de voir un joueur dont la valeur marchande est élevée partir gratuitement à l’issue de son contrat. Surtout quand celui-ci a coûté 180 millions d’euros. Mais si la décision de Mbappé de ne pas prolonger son bail est irrévocable, le PSG est alors bloqué. Il peut se braquer, ou alors il peut faire ce que l’Olympique lyonnais a fait avec Memphis Depay, soit profiter jusqu’à la fin du talent du gamin de Bondy. Car un homme qui pèse 132 buts en 171 matchs depuis 2017 et son arrivée dans la capitale ne sera pas de trop pour permettre au Paris Saint-Germain de décrocher son graal : la Ligue des champions. D’autant plus que l’attaquant français - qui va vouloir faire oublier son tir au but manqué face à la Suisse lors de l’Euro 2020 - a prouvé l’an dernier qu’il était aussi capable de marquer des buts lors de la phase à élimination directe avec le PSG. S’il arrive à faire remporter la C1 à Paris, en marquant par exemple le but de la victoire en finale, alors personne ne lui en voudra de quitter la France gratuitement. En revanche, si les Parisiens s’inclinent en huitièmes de finale face au Real Madrid lors d’une rencontre où Mbappé manque un penalty et foire toutes ses occases, là, ce sera une autre histoire...

Le PSG le laisse sur le banc toute la saison

Sur le principe, rien n’oblige Kylian Mbappé à prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et ne l'empêche de partir où il veut gratuitement dans un an. En revanche, rien n’interdit non plus au PSG de ne pas faire jouer son attaquant de la saison. L’idée n’est pas de lui interdire l’accès au centre d’entraînement ou de s’entraîner à l’écart du groupe, ce qui serait pour le coup très contestable, mais seulement de le laisser sur le banc ou l’envoyer en tribunes le jour du match après l’avoir embarqué lors de la mise au vert ou lors du voyage en avion jusqu’à Moscou. Présent dans le groupe à chaque rencontre, Mbappé se mettra alors dans la peau du troisième gardien de l’équipe, celui qui est toujours là, mais qui n’est jamais sur la pelouse - ni même sur le banc - au moment du coup de sifflet de l’arbitre. Sympa, Mauricio Pochettino pourra tout de même le faire entrer à la 94e minute lors d’un match de Coupe de France contre Chambly. Problème, cette politique pourrait se retourner contre le Paris Saint-Germain, puisqu'elle risque de mettre une légère ambiance nauséabonde dans le vestiaire. Même si cela s’était très bien passé lorsque c’était Hatem Ben Arfa à sa place.

Paris tente le tout pour le tout pour le prolonger

Bien décidé à ne pas voir partir un joueur sur lequel le club a investi 180 millions d’euros et qui pourrait leur en rapporter autant - voire plus - en cas de transfert avec un contrat longue durée, le Paris Saint-Germain fait de son mieux pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail. Il veut une équipe compétitive ? Le PSG recrute Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. Sauf que cela ne suffit visiblement pas. Bien décidé à obtenir gain de cause, le club de la capitale est prêt à tout. Et s’il faut lui donner les penaltys, le même salaire que Lionel Messi, mettre son père Wilfrid comme coach et son frère adoptif Jirès Kembo Ekoko titulaire, eh bien le Paris Saint-Germain est prêt à le faire. Tant qu’il ne demande pas de tirer en 5e position lors d’une séance de tirs au but.

Paris fait un deal avec lui et le Real Madrid

Depuis la vente de Jesé au Paris Saint-Germain, le Real Madrid a une dette envers le club de la capitale. Et offrir Sergio Ramos gratuitement ne suffit pas à la rembourser. Problème, Florentino Pérez l’a confié : il ne recrutera pas cet été. Dès lors, si transfert il y a pour Kylian Mbappé, celui-ci ne pourra pas avoir lieu en 2021. Le PSG pourrait alors proposer un deal à son attaquant et à la Maison-Blanche. Soit que Mbappé prolonge son contrat d’une saison - avec revalorisation salariale pour le convaincre - avec un bon de sortie pour le Real Madrid en juin 2022 contre un chèque de 100 millions d’euros. Soit une somme qui pourrait satisfaire tout le monde. Et pour convaincre le Real Madrid, le PSG pourrait recruter dès cet été Gareth Bale et ainsi enlever une grosse épine du pied de Florentino Pérez. D’autant plus qu’il y a quelques greens sympathiques en région parisienne. Et ce n’est pas Laurent Blanc qui dira le contraire.

Le PSG fait changer la règle des transferts

Après avoir mis dans sa poche la FIFA en obtenant la Coupe du monde 2022, le Qatar est désormais proche de l’UEFA, depuis la tentative avortée de Superligue européenne, puisque Nasser al-Khelaïfi est désormais président de l'Association européenne des clubs. L’occasion pour le président du PSG de faire changer la règle des transferts dans le football en se rapprochant de celle qui existe en NBA. Le but n’est pas de leur piquer le salary cap ou l’obligation de matcher les salaires lors d’un transfert, mais seulement d'imposer l’idée que le joueur n’a pas son mot à dire quand il est sous contrat. Dès lors, le Paris Saint-Germain pourrait alors envoyer Mbappé finir sa dernière année de contrat au Qatar SC, contre un chèque de 200 millions d’euros, avant de signer au Real Madrid l’an prochain. Nickel, non ?

SOFOOT.COM