Sur ses deux dernières sorties, Patson Daka vient de démontrer pourquoi Leicester avait eu raison de casser sa tirelire pour lui cet été.

«Avec quatre buts, Patson Daka a peut-être bien sauvé la tournée européenne de la bande à Lineker. Quelle performance ! Merci et bien joué, petit.» En un tweet, Gary Lineker a résumé la soirée folle de Patson Daka (23 ans) et Leicester ce mercredi. Menés de deux buts par le Spartak Moscou en Russie, les Foxes ont pu compter sur un quadruplé de leur buteur zambien pour finalement l'emporter (3-4, 3e journée de phase de poules de Ligue Europa). Le héros du soir n'en revenait pas lui-même au micro de BT Sport.

«Ces derniers jours sont incroyables pour l'équipe et moi. Nous avons vraiment sorti un gros match collectivement et je suis simplement heureux d'avoir pu aider l'équipe ce soir (mercredi)», lâchait-il. Brendan Rodgers, son manager, n'a pu que lui rendre hommage en conférence de presse au sortir de la rencontre. «Marquer quatre buts, quel que soit le match, c'est si difficile, mais y parvenir en Coupe d'Europe, à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose de spécial. Ces quatre buts sont fantastiques, pleins de calme et de sérénité», a-t-il salué.

La machine est enfin lancée

Le Leicester Mercury, quotidien local, est lui aussi complètement sous le charme et lui a attribué la note maximale de 10/10. «Époustouflant. Son calme et son adresse à la finition, des deux pieds, en face-à-face ont été incroyables, mais avant cela, il a été excellent dans le timing de ses courses comme seul attaquant de pointe pour créer des situations pour Kelechi Iheanacho grâce à sa vitesse. Une performance à graver dans les annales», peut-on lire en commentaire. Ce quadruplé intervient quelques jours seulement après son premier but sous le maillot bleu.

Le week-end passé, alors qu'il était lancé en jeu dans le dernier quart d'heure, l'ancien de Salzbourg, qui avait succédé à un certain Erling Haaland à la pointe de l'attaque autrichienne (28 buts en 28 matches de championnat la saison passée), avait débloqué son compteur but en toute fin de match lors du succès de prestige face à Manchester United (4-2, 8e journée de Premier League). Recruté cet été pour près de 40 M€, Patson Daka, qui n'avait pas marqué pour ses cinq premières sorties, a balayé tous les doutes. Et de quelle manière ! Lineker et Leicester n'espèrent qu'une chose, que cela dure !

