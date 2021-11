Le but de Sadio Mané contre Brighton (2-2) n’a pas suffi à donner les trois points à Liverpool. Tenus en échec par les Seagulls, les Reds ont laissé filer Chelsea d’Edourd Mendy qui, grâce à sa victoire (0-3) face à Newcastle, s’est détaché seul en tête du classement de Premier League, à trois points de son dauphin.

Sadio Mané a récupéré sa place de titulaire avec Liverpool, samedi dernier. Le Sénégalais a aussi retrouvé le chemin des filets face à Brighton. Après l’ouverture du score dès la 4e minute de jeu par Jordan Henderson, Mané a doublé la marque vingt minutes plus tard. L’ancien pensionnaire de Génération Foot compte désormais six réalisations en Premier League et devient le 3e meilleur buteur, à égalité avec Anthonio de West Ham, derrière Mohamed Salah (10 buts) et Jamie Vardy (7 buts). Malheureusement, les hommes de Jorgen Klopp n’ont pas su conserver cette avantage jusqu’à la fin du temps réglementaire.

L’attaquant sénégalais a inscrit un second but refusé par l’arbitre pour faute de main (34e). Les Seagulls ont réduit le score dans les cinq dernières minutes avant la pause (41e). Au retour des vestiaires, Liverpool a tenté de faire la différence, mais s’est heurté à un adversaire déterminé. Les Reds ont également joué de malchance. Ils ont marqué un autre but par Mohamed Salah. Mais l’Egyptien a été signalé en position de hors-jeu. A force de pousser face à une défense frileuse des Reds, Brighton a fini par égaliser (2-2) grâce à Trossart (65e). Le score n’a pas évolué jusqu’au coup de sifflet final. Sadio Mané et ses coéquipiers ont perdu deux points précieux et ont laissé filer Chelsea d’Edouard Mendy. Le portier des Blues a été encore une fois impérial dans le but face à Newcastle. Mendy a enregistré son 6e clean sheet, permettant à son équipe de s’imposer sur le score de trois buts à zéro. L’ex Rennais est d’ailleurs le seul gardien dans le championnat anglais à garder ses cages inviolées à 6 reprises cette saison. Grâce à cette 8e victoire de la saison, Chelsea (1e, 25 pts) a profité du nul de Liverpool (2e, 22 pts) et de la défaite de Manchester City (3e, 20 pts) pour consolider son leadership.

Les Citizens sont les grands perdants de la 10e journée. Les hommes de Pep Guardiola se sont fait corrigés sur leur pelouse par Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, qui a été remplacé à la 85e minute par Olise. Les hommes de Patrick Viera ont réalisé un exploit en renouant avec le succès après cinq matches sans victoire (une défaite et quatre nuls) en s’imposant à l’extérieur sur le score de deux buts à zéro grâce à l’Ivoirien Zaha (6e) et Gallagher (88e).

Habib Diallo porte Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg Alsace a renoué avec la victoire. Le club alsacien, battu par Rennes (1-0) le week-end précédent, a obtenu sa 5e victoire de la saison en dominant largement Lorient sur le score de quatre buts à zéro. Habib Diallo s’est bien distingué lors de ce festival offensif. L’international sénégalais a réussi un doublé en moins de dix minutes. Après son implication à l’ouverture du score par Ajorque (28e), l’ancien Messin a doublé la mise (49e) puis a mis son équipe à l’abri en inscrivant le 3e but dans les arrêts de jeu de la première période (45e +1). C’est le 2e doublé de Diallo de la saison au stade de la Meinau. Il l’avait réalisé en mi-septembre lors de la réception du FC Metz, qui avait pris une correction par 3 buts à zéro.

L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot compte six buts, à deux longueurs de l’actuel meilleur buteur de Ligue 1, l’attaquant canadien de Lille Jonathan David (8 buts). Habib Diallo est à trois unités de son total de buts inscrits lors de l’exercice précédent sous le maillot strasbourgeois, après seulement 12 journées. L’attaquant sénégalais avait inscrit neuf buts, en 32 matches en championnat, lors de sa première saison avec Strasbourg en provenance du FC Metz.

LOUIS GEORGES DIATTA