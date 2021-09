L’attaquant sénégalais, Mbaye Niang, a trouvé un point de chute, en signant aux Girondins de Bordeaux pour trois ans dont une année en option. C’est donc une opportunité pour lui de relancer sa carrière qui battait de l’aile ces derniers temps.

Comme annoncé ces derniers jours, Mbaye Niang a finalement quitté la Bretagne, mais en France. L’attaquant sénégalais s’est engagé avec les Girondins de Bordeaux pour les trois prochaines années. Le club bordelais a rendu officielle l’information, hier, sur son site. ‘’Le FC Girondins de Bordeaux est fier de vous annoncer l’arrivée de Mbaye Niang au Club. L’attaquant a signé un contrat de 3 ans (2 + 1 en option).’’ Son transfert a été facilité par l’absence d’indemnités demandées par le club breton, qui bénéficiera néanmoins d’un fort pourcentage à la revente et des bonus élevés.

Mal partis en championnat français, les Girondins espèrent se remettre très vite sur les rails pour au moins jouer le maintien en Ligue 1. Ils comptent renforcer leur secteur offensif (10 buts en 7 matches, soit 1,4 but en moyenne) avec l’arrivée de l’ancien joueur l’AC Milan. ‘’M'Baye est un joueur talentueux qui connaît bien la L1. C'est un attaquant avec un profil différent qui peut apporter beaucoup à notre équipe tout en donnant davantage de solutions à notre entraîneur’’, s’est félicité le Directeur sportif de Bordeaux, Admar Lopes.

Le joueur s’est déjà mis ‘’au travail avec ses coéquipiers avant Rennes’’ pour un nouveau challenger. Après un passage à demi-teinte chez les ‘’Rouge et Noir’’, le Sénégalais tient une opportunité pour relancer sa carrière qui a connu un coup de frein, depuis la saison écoulée. ‘’Depuis nos premiers échanges avec lui, on sent un joueur très motivé à l’idée de donner un nouvel élan à sa carrière’’, a confié Admar Lopes.

Arrivé au Stade Rennais l’été 2018, en provenance du Torino, sous forme de prêt, Mbaye a convaincu les dirigeants rennais qui ont levé l’option d’achat fixé par le club italien à 15 millions d’euros. La saison suivante, Niang confirme sa première année en inscrivant 11 buts en 31 matches de Ligue 1. Grâce à ces belles performances, le joueur est convoité par les autres clubs français et un peu partout en Europe. Mais, la piste de l’Olympique de Marseille a connu le plus d’avancement. D’ailleurs, l’ancien attaquant cannais n’a pas caché son amour pour le club phocéen. ‘’C’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une belle histoire, ils ont aussi des supporters chauds, comme j’aime bien. Si ça doit se faire, ce sera avec grand plaisir’’, a déclaré le joueur.

Cette déclaration n’a pas été du gout des Rennais et Mbaye Niang en a payé les frais, quand le transfert n’a pas pu se réaliser. Depuis cet épisode, le joueur a été écarté du groupe de performance par l’ancien coach, Julien Stéphan. Entre temps, Saint Etienne s’est aligné sur ce dossier qui a failli aboutir. Le buteur sénégalais avait même effectué le déplacement dans les installations des Verts. Malheureusement, le deal a capoté au dernier moment. C’est finalement en Arabie Saoudite sous les couleurs d’Al Ahli, sous forme de prêt, que le joueur s’est exilé pour trouver du temps de jeu.

Un pont vers la Tanière

En rejoignant le championnat saoudien, Mbaye Niang s’était éloigné de la sélection nationale, qu’il n’avait plus intégrée, depuis la fin de la Coupe du monde 2018. Aliou Cissé ayant appliqué sa philosophie selon laquelle les joueurs n’évoluant pas dans les grands championnats européens ne seront pas convoqués. Avec cette nouvelle aventure, l’ancien pensionnaire du Torino pourrait prétendre à revenir dans les bonnes grâces du sélectionneur national.

A quatre mois de la Coupe d’Afrique des nations, Cameroun 2021 (prévue en janvier 2022), tout reste possible. Même si au poste d’attaquant, la concurrence est rude, il y a de la place à prendre. Pour cela, Niang devra déjà gagner la confiance du coach bordelais, Vladimir Petković. Encore qu’il est recruté comme joker dans le club français. ‘’Attaquant rapide, véloce et athlétique, il arrive pour renforcer le secteur offensif et aider les Girondins à remplir leurs objectifs’’, a fait savoir le club bordelais sur son site officiel.