Pour mieux former les officiers de la police judiciaire et pour qu’ils relèvent les nouveaux défis sécuritaires, un Centre national de formation d’un coût de 220 millions a été inauguré, hier à Dakar, en présence des autorités de la Gendarmerie, du ministre des Forces Armées et l’ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal.

Le Centre national de formation de la police judiciaire (CNFPJ) de la Gendarmerie nationale a été inauguré, hier après huit mois de construction. D’un coût de 220 millions F CFA, il devra permettre de relever la qualification technique des personnels de la gendarmerie investis des missions de policiers judiciaires. Il aidera à assurer aussi la lutte contre l’insécurité. Il constitue ainsi un outil de garantie de l’emploi de méthode d’enquête respectueuse des droits de l’Homme.

Selon le ministre des Forces armées qui présidait la cérémonie d’inauguration, le CNFPJ cadre avec la vision du président de la République qui fait de la formation de qualité et du renforcement des capacités techniques des forces de défenses et de sécurité un axe majeur de la politique sécuritaire du pays, dans un contexte marqué par l’émergence de nouveaux enjeux sécuritaires induits par une criminalité protéiforme et la pauvreté de la preuve scientifique.

Pour Me Sidiki Kaba, l’Union européenne a voulu, en finançant ce centre, accompagner la Gendarmerie nationale dans la formation continue de son personnel notamment dans le domaine fondamental de la police judiciaire qui constitue l’un des cœurs de métiers. ‘’De plus, avec la densification du maillage de la gendarmerie nationale, par la départementalisation de l’implantation de ses unités spécialisées telles que les sections et brigades de recherches, le CNFPJ est d’autant plus pertinent et opportun qu’il permettra de mettre davantage l’accent sur la formation des gendarmes. Ainsi, la Gendarmerie pourra armer ses unités spécialisées en police judiciaire avec un personnel ayant des qualifications de plus. En sus de la formation des OPJ (officiers de police judiciaires), le centre a également pour vocation de former des techniciens en identifications criminelles, des spécialistes en fraudes documentaires, des enquêteurs en délinquances économiques et financières. En un mot, à toutes les spécialités qui concourent à la gestion des scènes de crimes et à l’enquête judiciaire’’, explique le ministre.

Il a ajouté que le CNFPJ va également assurer le perfectionnement du personnel des unités territoriales et spécialisées dans les domaines aussi variés que la cybercriminalité, la criminalité transfrontalière, les trafics de drogue et la criminalité transnationale organisée. Il va dispenser une formation continue et spécialisée de haut niveau, aux OPJ de la Gendarmerie nationale.

De son côté, l’Ambassadrice de l'Union européenne en République du Sénégal a confié que ce bâtiment, prêt à accueillir de nombreux apprentis et formateurs d’excellence, est une ‘’formidable’’ réalisation. Irène Mingasson déclare que ce centre a décidé d’accorder une attention toute particulière à la compétence et la professionnalisation de ses effectifs. ‘’Notre partenariat avec le Sénégal vise, entre autres, à appuyer les efforts du Sénégal à sécuriser son territoire, ses frontières et contribuer ainsi à la stabilité d’une région, dont la sécurité est fragile et menacée. L’Union européenne vient d’ailleurs d’adopter une nouvelle stratégie pour la lutte contre le crime organisé (2021-2025). Elle a judicieusement placé la coopération avec les pays tiers au centre de ce combat, notamment à travers une coopération policière et judiciaire accrue face à des menaces qui sont, par nature, transfrontalières et globales’’.