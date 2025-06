Golar LNG Limited (Golar) a annoncé que son unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) a atteint la date d'exploitation commerciale (COD) de son contrat de location-exploitation pour le projet Greater Tortue Ahmeyim (GTA). BP se félicite du succès des premières phases de l’exploitation.

Golar LNG Limited (Golar) a annoncé que son unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG), connue sous le nom de ‘’Gimi’’, a atteint la date d'exploitation commerciale (COD) de son contrat de location-exploitation de 20 ans pour le projet Greater Tortue Ahmeyim (GTA) au large de la Mauritanie et du Sénégal. D'après la société, ‘’cette date marque le début du contrat de location-exploitation de 20 ans, qui libère l'équivalent d'environ trois milliards de dollars de carnet de commandes d'EBITDA ajusté (part de Golar)’’.

Cette étape marque une avancée majeure pour l'un des projets offshore les plus profonds d'Afrique, qui positionne la Mauritanie et le Sénégal comme exportateurs de GNL. ‘’Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec BP, l'opérateur du GTA, et ses partenaires Kosmos, Petrosen et SMH ainsi qu'avec les autorités mauritaniennes et sénégalaises, afin de garantir des opérations sûres et fiables, et de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes’’, note le communiqué.

Kosmos Energy, partenaire du projet GTA, a également pris note de cette annonce. Selon Kosmos, ‘’l'annonce de la mise en service effective marque une étape importante pour les partenaires du projet, car les volumes de production de GNL ont été augmentés avec succès jusqu'à un niveau équivalent aux volumes contractuels annuels d'environ 2,4 millions de tonnes par an (mtpa), soit environ 90 % de la capacité nominale de 2,7 mtpa’’.

L'entreprise ajoute que cette réalisation fait suite à la première livraison de GNL en février et à la première cargaison de GNL en avril. Les deuxième et troisième cargaisons de GNL ont été exportées respectivement en mai et début juin, et une quatrième cargaison est en cours de chargement. ‘’La cinquième cargaison est attendue au début du troisième trimestre. Compte tenu de ce calendrier de livraison, Kosmos prévoit 3,5 cargaisons brutes au deuxième trimestre’’, note la compagnie, soulignant l'accord commercial et la récente augmentation de l'activité de production.

Résultats intermédiaires de Golar LNG Limited au 31 mars 2025

En janvier 2025, le FPSO exploité par BP a fourni du gaz d'alimentation provenant du champ GTA, permettant ainsi le début de la mise en service complète et déclenchant l'ajustement final à la hausse du taux de mise en service dans le cadre de la réinitialisation commerciale convenue en août 2024. La première livraison de GNL a été réalisée en février et en avril 2025, le FLNG ‘’Gimi’’ a achevé le déchargement de sa première cargaison complète de GNL. Cela a introduit la Mauritanie et le Sénégal comme exportateurs de GNL sur le marché international du gaz et a déclenché le paiement final de la prime d'étape pré-COD à Golar, selon les termes de la réinitialisation commerciale.

La COD, qui restait dans les délais pour le deuxième trimestre 2025, déclenche le début de l'accord de location-exploitation de 20 ans, qui débloque l'équivalent d'environ trois milliards de dollars de carnet de commandes d'EBITDA ajusté (part de Golar) et la comptabilisation des paiements contractuels composés d'éléments de capital et d'exploitation au bilan et au compte de résultat.

En mai 2025, Golar a facturé 195,9 millions de dollars de frais préalables à la livraison, dans le cadre des accords de réinitialisation commerciale, ce montant étant actuellement comptabilisé au bilan.

Le 20 mars 2025, une ligne de crédit de 1,2 milliard de dollars, destinée au refinancement du FLNG ‘’Gimi’’ a été signée avec un consortium de grandes sociétés de crédit-bail chinoises. La ligne de crédit-bail envisagée présente une durée de 12 ans et un profil d'amortissement de 17 ans. Après la clôture et le remboursement de la ligne de crédit existante, ‘’Gimi’’ MS Corporation devrait générer un produit net d'environ 530 millions de dollars. ‘’Ce montant inclut la libération des swaps de taux d'intérêt existants. Golar devrait bénéficier de 70 % de ce produit, soit environ 371 millions de dollars. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et à l'approbation des parties prenantes tierces’’, précise Golar.

Le navire flottant de gaz naturel liquéfié (FLNG) ‘’Gimi’’ est au cœur du développement de la phase 1 de GTA, exploité par BP avec ses partenaires Kosmos Energy, Petrosen et SMH. La phase 1 de GTA devrait livrer environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an. D'après l'entreprise, ‘’ce projet innovant devrait produire du GNL pendant plus de 20 ans, permettant à la Mauritanie et au Sénégal de devenir un hub mondial du GNL’’.

‘’Les volumes de production de GNL ont été augmentés avec succès jusqu'à un niveau équivalent aux volumes contractuels annuels d'environ 2,4 millions de tonnes par an, soit environ 90 % de la capacité nominale de 2,7 mtpa’’, a déclaré le co-entrepreneur Kosmos Energy dans un communiqué de presse lundi.

F. BAKARY CAMARA