La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) a convié à une journée de sensibilisation et d’échanges sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), ce mercredi.

La Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), une fois effective, devrait insuffler une dynamique significative à l’économie du continent. Un potentiel méconnu qui mérite qu’on s’y attarde. C’est en tout cas la conviction du président de la CCIAD lui-même. ‘’Cette journée de sensibilisation répond à un double impératif : mieux comprendre les mécanismes de la Zlecaf, mais aussi identifier les leviers d’action pour en maximiser les bénéfices au niveau national et régional’’, a martelé le chef de la Chambre de commerce, Abdoulaye Sow.

Dans son allocution, il a ajouté que ‘’la Zlecaf représente une avancée historique pour notre continent. Elle incarne une vision claire et partagée : celle d’une Afrique unie autour d’un marché commun, forte de ses synergies, de ses talents et de ses potentialités’’.

Toutefois, pour M. Sow, la concrétisation de cette vision dépendra essentiellement de l’engagement des acteurs économiques. ‘’Une telle ambition ne saurait se réaliser sans l’adhésion pleine et entière du secteur privé, moteur incontesté de la croissance et de la création de richesses’’, a-t-il souligné. Il a insisté sur l’impératif que les entreprises soient non seulement informées, mais activement préparées à saisir les opportunités offertes par ce nouvel espace commercial.

Concernant le Sénégal, il estime que le pays est perçu comme un acteur clé dans cette dynamique d’intégration économique. ‘’Le Sénégal, grâce à sa stabilité institutionnelle, la solidité de ses fondamentaux économiques et la vitalité de son secteur privé, dispose d’atouts certains pour s’insérer efficacement dans cette mouvance continentale’’, a affirmé le président de la Chambre de commerce. Il a également mis en lumière la responsabilité collective d’accompagner ce mouvement en garantissant un environnement des affaires propice, équitable et inclusif.

Dans cette optique, M. Sow a évoqué le rôle de facilitateur que pourrait jouer la CCIAD. ‘’La Chambre de commerce de Dakar réaffirme sa fonction d’interface et de plateforme de dialogue entre les entreprises, les institutions étatiques et les partenaires régionaux’’, a précisé son président. Il a poursuivi : ‘’Nous restons mobilisés pour soutenir les initiatives visant à renforcer la compétitivité des opérateurs économiques nationaux et à promouvoir l’innovation, la coopération et le réseautage à l’échelle continentale.’’

MAMADOU DIOP