La Délégation Générale au Pôle Urbain de Diamniadio et du Lac Rose, en collaboration avec Blue City Key, souhaitent contribuer à la construction de villes nouvelles axées sur l'écologie.

Green Terr’anga est un forum sur le développement durable qui vise à réinventer l'habitat. Hier, lors de ce forum sur la transition écologique, il a été principalement question de la réinvention de l'habitat au Sénégal. À cet égard, Diamniadio a été présentée comme un exemple tangible. Dans l'élaboration de cette cité, qui vise à décongestionner Dakar et à positionner le Sénégal en termes de compétitivité, l'énergie verte joue un rôle central. Le délégué général à la promotion du pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose, Bara Diouf, s'est montré très élogieux à ce sujet.

Aujourd’hui, la DGPU, par le biais de Blue City Key, met l'accent sur l'éco-responsabilité, en présentant Diamniadio comme un modèle pour le reste du Sénégal. Le Secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Logement, Momath Ndao, partage également cet avis. "La ville de Diamniadio, dit-il, est un exemple réussi de développement durable. Ce n'est que le point de départ, car le Sénégal s'engage plus que jamais dans une dynamique de renforcement de la politique de développement durable. L'ambition est d'étendre cette initiative en établissant des pôles à travers le pays."

Cependant, il apporte une nuance, en ajoutant : "Il est crucial, dans un premier temps, de relever le défi de la planification. L'exploitation actuelle du pétrole et du gaz pourrait constituer un atout non négligeable dans une optique de développement responsable, même si ces ressources sont, à la base, polluantes."

Nabil Raiad, CEO de Blue City Key, a lui expliqué le choix de Diamniadio pour le projet Diamond Green City : "Pourquoi Diamniadio ? La réponse est simple : un cadre juridique et un écosystème favorables ont motivé l'expérimentation de Diamond Green City. Cependant, une véritable migration de Dakar vers la nouvelle ville ne sera possible que si toutes les commodités sont réunies, bien qu'il faille saluer les efforts déjà réalisés dans ce sens."

Le promoteur a également partagé les objectifs de cette rencontre : "À travers ce forum, nous voulons mettre en avant la dynamique nouvelle qui se développe en matière d'habitats et d’éco-quartiers, axée sur les énergies renouvelables, le traitement des déchets et le recyclage de l'eau. Nous proposons ainsi un logement accessible et abordable, favorisant une mixité sociale qui répond à la demande actuelle de Diamniadio. À long terme, notre objectif est de démocratiser un modèle d'habitat capable de se multiplier sur l'ensemble du territoire sénégalais."