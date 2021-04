Pour la conception et la conceptualisation des projets des jeunes et des femmes concernant les financements, le président de la convention citoyenne Lenen a initié hier une foire du PSE pour les jeunes et les femmes du département de Pikine.

Selon Modou Guèye, beaucoup de jeunes ont des idées de projet, mais ne savent pas comment faire pour obtenir un financement. Pour les accompagner, il compte mettre en place des centres de formation, d’information et d’orientation pour appuyer ceux qui sont porteurs de projet de bout en bout.

Le premier renseigne, M. Guèye, se fera dans la commune de Djidah Thiaroye Kao, avant de les étendre entre Grand-Yoff et Yarakh. ‘’Avec ce centre qui sera le suivi de cette foire, tout jeune qui aura un projet se verra accompagner, jusqu’à sa réussite. Il sera soutenu au moins pendant un an. On a constaté que 90 % des projets des jeunes qui ont été financés meurent au moins avant 5 ans, parce qu’il y a un problème d’orientation et d’accompagnement.

Un problème qu’on compte résorber avec ces centres. Toutes les structures nécessaires de financement des jeunes et des femmes sont là. Donc, il faut que les bénéficiaires puissent avoir un accompagnement, une orientation. Nous voulons que la jeunesse de Pikine soit bénéficiaire des 450 milliards que le président a mis à la disposition de la jeunesse’’, a soutenu M. Guèye.