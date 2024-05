La 2e édition du gala de boxe Yakaar Fight est prévue le samedi 25 mai au Clos Normand. Le promoteur de ce tournoi, Assane Ndiaye, promet des combats de qualité avec un programme riche de 17 affiches, dont deux qui vont mettre aux prises des dames.

Les amateurs de boxe se donnent rendez-vous ce week-end autour du ring, au Clos Normand. Après son gala inaugural, en novembre 2023, le Yakaar Fight revient en force pour une 2e édition prévue demain samedi. Cette fois, les initiateurs du tournoi vont proposer un programme plus alléchant.

‘’Pour la première édition, il n’y avait pas de combat féminin. La plus-value, cette fois, c’est qu’il y aura deux combats féminins. Il y a aussi plus de combats, 17 contre 10 pour la première édition’’, a annoncé le promoteur du gala Assane Ndiaye. À part l’une des affiches féminines, qui sera un combat en muay thaï (boxe thaïlandaise), tous les autres combats seront de la boxe anglaise. Monsieur Ndiaye promet du spectacle aux Dakarois qui feront le déplacement. ‘’Le niveau des boxeurs participant à ce gala est généralement confirmé et intermédiaire. Les têtes d'affiche de la 2e édition de Yakaar Fight incluent des boxeurs renommés ou prometteurs qui ont été sélectionnés pour attirer l'intérêt du public et garantir des combats de qualité’’, a-t-il assuré.

En tant qu’ancien pratiquant, Assane Ndiaye s’est inspiré de son parcours pour apporter sa contribution au progrès de la boxe sénégalaise. Fondateur du Yakaar Boxing Club, il vise à donner un coup de fouet au développement de la discipline. ‘’En créant une plateforme pour les nouveaux talents, ce gala de boxe peut jouer un rôle clé dans la structuration et la promotion du sport au niveau national. Cela peut mener à la formation de clubs, à l'organisation de compétitions régulières et à une meilleure reconnaissance des boxeurs locaux’’.

Ce gala est donc une opportunité pour les boxeurs de se mettre en évidence. ‘’Cet événement offre une occasion précieuse aux boxeurs de démontrer leurs capacités et de se mesurer à d'autres. Ce qui est essentiel pour leur progression sportive. Participer à ce Yakaar Fight permettra aux athlètes d'accumuler de l'expérience, d'améliorer leurs techniques et de se faire connaître’’.

Assane Ndiaye veut participer ‘’à populariser ce sport et à inciter davantage de jeunes à s'y intéresser et à le pratiquer’’. Il espère également renforcer la cohésion parmi les combattants qui sont tous issus de son club. ‘’Il y a une mixité sociale parce que dans la salle, il y a toutes les classes sociales qui viennent s’entrainer. Cela peut aller de l’entrepreneur au mécanicien. Il y a également une diversité culturelle, parce qu’il y a le Français, le Togolais, le Gabonais, le Sénégalais. J’essaye de prendre toute cette diversité et d’en faire quelque chose en les confrontant autour d’un gala familial, on va dire. Tout cela pour dire que le sport réunit et c’est un levier pour la jeunesse. La boxe est un sport où l’on ne peut pas tricher. On transpire ensemble. Cela demande de la solidarité’’.

LOUIS GEORGES DIATTA