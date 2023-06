Au profit de petites et moyennes entreprises (PME) et d’institutions financières désireuses de s’investir dans l’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, l’organisation Invest In Africa Sénégal a tenu une rencontre consacrée aux opportunités qu’offre la loi sur le contenu local. Lors de cette rencontre, le directeur d’Invest In Africa Sénégal, Ibrahima Talla, a parlé d'un programme de partenariat d’affaires financé à hauteur d’un million de dollars US de la Banque africaine de développement pour une durée de trois ans.

"Cette rencontre a enregistré la présence d'une soixantaine de PME. Ce programme offre à ces dernières, qui s’activent dans le secteur du gaz et du pétrole, un mécanisme d’assistance technique et d’accompagnement. Il doit apporter une réponse concrète à la problématique du déficit de compétences locales dans le secteur du pétrole et du gaz.

Le programme de partenariat d’affaires devrait permettre en même temps d’évaluer l’offre locale de biens et services du secteur pétrolier, d’assurer aussi la sensibilisation des PME sur les enjeux et les opportunités du pétrole et du gaz au Sénégal’’, explique-t-on dans un document remis aux journalistes lors de la rencontre. Il a rappelé que l’État du Sénégal a adopté, le 1er février 2019, la loi 2019-04 relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures comme stratégie d’accroissement de la valeur localement ajoutée. Un tel dispositif, selon lui, sert à créer les conditions d’une industrie pétrolière et gazière profitable aux entreprises sénégalaises.