A la suite de la publication des listes des différentes coalitions pour les élections locales à venir dans la commune de Golf-Sud, des membres de l'APR, proches du ministre de la Jeunesse, ont interpellé hier le président de la coalition BBY sur ce qu'ils appellent une "opération" de liquidation des responsables de la première heure orchestrée par son frère Aliou Sall, soutenu par le mandataire et candidat de BBY dans la commune de Golf-Sud. Hier, lors d'un point de presse, leur porte-parole s'est dit désolé de constater que le choix du conseiller municipal qui devrait reposer sur des critères de légitimité politique, de représentativité et surtout de loyauté envers leur parti et le leadership, ait été fait sur la base du clientélisme et de calculs bassement politiques.

Pour Moussa Tine, tous les hauts responsables et cadres du parti, militants de la première heure qui avaient pris l'engagement de soutenir la candidature de Néné Fatoumata Tall Mbaye pour briguer le suffrage des populations de Golf-Sud, ont été "systématiquement" liquidés et ignorés "royalement" des listes de la commune et de la ville de Guédiawaye.

"Comment pouvez-vous expliquer que des camarades comme le responsable des cadres figurent sur la liste des suppléants ? Comment justifier qu’un camarade comme le mandataire départemental ait été mis entre parenthèses aussi bien sur la liste de la commune tout comme sur la liste départementale ? Comment comprendre que le responsable des jeunes de BBY qui a un ancrage local reconnu par tous ses pairs, soit zappé totalement des listes ? Est-il acceptable que notre camarade ministre de la Jeunesse, adjointe au maire de ville, coordonnatrice départementale des femmes, ait été rayée de la liste de la ville et rétrogradée sur la liste communale ? C’est une pire comédie ou farce de mauvais goût qui augure un complot pour affaiblir ou détruire des camarades loyaux, courageux et dévoués au président de la République. Aliou Sall, vous tentez de liquider ceux qui ont fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Nous vous rappelons qu'en 2013, les habitants de Guédiawaye ne vous connaissaient guère. Aujourd'hui, vous tentez de liquider ceux qui se sont battus pour faire de vous le maire de la ville de Guédiawaye", s'est désolé M. Tine.

...Pour en revenir aux listes de la coalition BBY dans la commune de Golf-Sud, il a pris l'opinion nationale à témoin, en listant les nombreux impairs que comporte la liste BBY/Golf-Sud. Tous ces points cités, renseigne-t-il, en disent long sur les réelles motivations. "Monsieur le Président de la République, nous ne l’accepterons pas ! Et nous continuerons, à l’intérieur du parti, de dénoncer l’accaparement d’un bien commun jusqu’à ce que vous entendiez notre cri, notre révolte, nos appels, ceux des militants et des responsables de Guédiawaye. Nous exprimons notre désarroi et notre désaveu face à cette comédie qui vous rend un mauvais service, parce que les populations ont de grandes attentes et continuent de faire confiance. Malheureusement, ce sont ces pratiques désastreuses, cette déloyauté envers vous et vos directives qui masquent votre reluisant bilan et irritent les citoyens et les militants. Nous sommes irrités, mais non abattus", a conclu Moussa Tine.