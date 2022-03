Le président de la République a lancé le concept d’écoute et de dialogue ‘’Jokko Ak Macky’’, qui ambitionne de relancer la gouvernance par une écoute permanente des citoyens.

Le département de Pikine a su attirer l’attention du président de la République. Hier, en Conseil des ministres, Macky Sall a chargé le ministre des Collectivités territoriales et le ministre du Plan, de lui proposer, d’ici fin mars 2022, un plan spécial d’aménagement et de développement du département de Pikine. Cela devrait répondre à la volonté du chef de l’Etat de mettre la proximité avec les populations et le dialogue constructif avec les forces vives de la nation au cœur de la gouvernance publique. Et pour Macky Sall, cela passe par une écoute permanente des citoyens.

C’est donc les populations du département de Pikine qui ont eu la primeur de bénéficier de l’oreille du président de la République ce weekend. Macky Sall a informé le conseil avoir échangé samedi dernier, durant quatre heures, selon un format innovant ‘’Jokko Ak Macky’’ avec eux, sur les urgences de la localité et les solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations et requêtes légitimes des citoyens résidents.

Pour perdurer dans cette voie, le chef de l’Etat demande au gouvernement de renforcer les actions de proximité et l’écoute des populations, notamment des jeunes et des femmes.

Nouvelle stratégie d’écoute et de dialogue avec les jeunes et les autres forces vives de la nation

‘’Ces derniers doivent disposer de toute l’attention requise pour la résolution de leurs préoccupations en termes de formation, d’insertion, de financement, d’emploi, d’infrastructures sociales de base, d’amélioration de leur cadre de vie’’, renseigne le communiqué du Conseil des ministres. Cette nouvelle stratégie d’écoute et de dialogue avec les jeunes et les autres forces vives de la nation, ‘’va concerner tous les départements du Sénégal et la diaspora’’.

Une structure qui a été mise en place pour apporter un soutien aux jeunes, est la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ). Outre son directeur général qui a été limogé hier, le président de la République a demandé au ministre chargé de l’Artisanat d’accélérer le Programme de transformation du secteur informel, en relation avec la Der/FJ. Le nouveau directeur devra veiller à ‘’simplifier et intensifier ses procédures et modalités de financement des projets et activités dans les 46 départements’’.

Dans la même veine, le chef de l’Etat invite le ministre de l’Emploi à renforcer, en relation avec les préfets de département, la fonctionnalité des pôles emploi et entrepreneuriat des jeunes pour accentuer l’information adéquate et l’accompagnement efficace des cibles jeunes, dans le cadre de la mise en œuvre optimale de l’ensemble des composantes (recrutements, formations et financements) du programme “Xëyu Ndaw Ñi”.

Parlant de financement, le chef de l’Etat a lancé, durant le weekend, les travaux de la seconde phase du Train express régional (TER). Ceci, pour se réjouir qu’avec les infrastructures connexes, cela va ‘’permettre, à terme, au TER d’évoluer sur un linéaire de 55 km, de la gare de Dakar à celle de l’aéroport international Blaise Diagne’’. Mais également pour inviter le gouvernement à prendre toutes les dispositions requises afin d’assurer la réalisation, dans les délais, des travaux programmés sur 17 mois.

70 milliards F CFA pour la campagne agricole 2022-2023

A quelques mois de la campagne agricole 2022-2023, le président de la République est déjà dans la préparation. En même temps, il a annoncé sa décision de valider ‘’le budget d’un montant de 70 milliards de francs CFA réparti ainsi qu’il suit : 12 milliards pour les semences d’arachide ; 12 milliards pour les semences d’espèces diverses ; 41 milliards pour l’engrais ; 5 milliards issus du Programme de compétitivité de l’agriculture et de l’élevage’’.

Concernant le dernier point, le chef de l’Etat invite le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural et le ministre de l’Elevage et des Productions animales à lui proposer un programme agricole ambitieux, en intégrant l’extension du Programme national des cultures fourragères, pour renforcer l’entretien et le développement du cheptel national.

Sur la préservation stratégique de la qualité des services financiers, le président de la République demande au ministre des Finances et du Budget de faire l’évaluation des missions et des actions de l’Observatoire national de la qualité des services financiers, entité publique qui doit amorcer son déploiement stratégique pour mieux protéger les droits des usagers du système financier.

Le chef de l’Etat invite, à cet égard, le ministre des Finances et du Budget à impulser une réflexion inclusive sur le rôle des institutions financières dans la facilitation du financement durable de l’économie nationale.

Lamine Diouf