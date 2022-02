Le G7 a fait, hier, le point sur l’avancée des négociations entre les syndicats d’enseignants et l’État. Des progrès sont notés, concernant certains points de leur plateforme revendicative. Mais il y a des manquements qui sont constatés.

C'est dans les locaux du Sels que le G7, qui regroupe, entre autres, l'Uden, le Siens et le Snelas, a tenu sa conférence de presse hier. Lors du face-à-face avec les journalistes, le secrétaire général du Siens, Alcantara Sarr, est revenu sur l'une des questions phares du désaccord entre l'État et sur ce qui les oppose à l’État du Sénégal. "Nous alertons le gouvernement et l'opinion publique sur les conséquences désastreuses que pourrait engendrer la non-résolution de la question nodale des accords, à savoir la correction attendue des iniquités dans le système de rémunération des agents de l'État", fait-il savoir. Le G7 pointe du doigt le non-respect, par l'État, du principe de restauration de l'équité dans le système de rémunération, en octroyant de nouvelles indemnités ou en procédant à un relèvement du niveau de celles qui sont existantes pour certains corps de l'Administration publique. Pendant que de l'autre côté, les "revendications légitimes des corps évoluant dans le secteur de l'éducation et de la formation sont tout simplement ignorées", déplore-t-il.

"Il est vrai qu'à cette présente conférence de presse, cinq sur sept membres de l'Intersyndicale sont présents. La majorité est donc là. Mais au-delà des chiffres, nous avons voulu être cohérents avec nous-mêmes. Nous avons engagé des négociations qui sont en cours avec le gouvernement. Il était inopportun d'ouvrir un autre front. C'est l'occasion pour nous d'appeler tous les acteurs à l'harmonisation des positions. Car, après tout, notre objectif demeure le même : l'amélioration des conditions d'existence des enseignants et, de surcroît, celle de toute l'école sénégalaise", commente Abdou Faty, Secrétaire général du Sels/Authentique.

Interrogé sur les mouvements d'humeur des apprenants, M. Faty fait part de ses regrets tout en accusant les autorités compétentes d’être responsables de la situation qui prévaut. "Nous regrettons les agissements des élèves. Nous les invitons à éviter toute sorte de casse. Cette situation est déplorable et ils sont aussi parmi les principaux impactés", constate-t-il d'abord, avant de charger l'État. "L'unique responsable de tout ce qui se passe ces derniers jours, ces dernières semaines, reste le gouvernement. Et nous espérons qu'il va prendre les décisions attendues par les enseignants pour enfin sauver l'année, apaiser l'espace".

Toutefois, le G7 s'est félicité de la tenue des rencontres sectorielles et des quelques avancées qu'elles ont permis d'enregistrer. Mais il n'a pas manqué de relever certains manquements dans la mise en œuvre et les résultats attendus. "Le déficit de propositions explicite du gouvernement sur les points relatifs à la création du corps des administrateurs scolaires, l'absence de perspectives claires sur le statut des enseignants décisionnaires, entre autres questions, méritent des réponses rapides et efficaces", souligne le SG de l'Uden.

L'absence de document de synthèse et d'évaluation portant sur les différentes rencontres sectorielles de la part du gouvernement, la non-livraison des parcelles des Zac de Kaolack, Ziguinchor, Déni Biram Ndao et Louga, le rythme lent d'intégration, de validation et d'avancement constituent les autres manquements constatés par le G7.

Le G7 se dit toujours ouvert à la poursuite des rencontres thématiques sectorielles, dans le cadre du monitoring, pour un suivi rigoureux des points d'accord. Une rencontre de partage avec les syndicats du G20 est également prévue pour "l'harmonisation des positions, afin de ne pas paraître ridicule devant leur interlocuteur : l'État du Sénégal".

Par ailleurs, ces syndicalistes ont marqué leur solidarité à certains de leurs collègues. "Nous réaffirmons notre solidarité à nos camarades sortants de la Fastef, des Crepe et du recrutement spécial restés pendant des moments sans recevoir de salaire", déplore le secrétaire général du Siens, Alcantara Sarr. "Nous fustigeons avec la dernière énergie ce dysfonctionnement en contradiction flagrante avec le respect du droit des travailleurs et aux antipodes des conditions requises pour un système éducatif de qualité", selon le syndicaliste.

Mamadou Diop stagiaire