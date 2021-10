Grosse panne

Pendant plus de six heures, l’utilisation de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp est restée impossible. D’après les premières constatations, le problème aurait concerné une infrastructure majeure qui permet d’orienter le trafic Internet. Un incident sans précédent pour le groupe californien déjà très décrié.

Sur le site Downdetector, qui suit les pannes des services numériques et qui a identifié celle du géant des réseaux sociaux comme « la plus importante qu’il ait jamais observée », les signalements d’incidents étaient largement en baisse vers minuit, heure de Paris, d’après Le Monde. Des milliers d’utilisateurs de Facebook, d’Instagram – son application de partage de photos – et de WhatsApp – son application de messagerie – n’ont plus eu accès à leurs services peu avant 18H (heure de Paris).

Downdetector dit avoir reçu plus de 50 000 rapports d’incidents de la part d’utilisateurs incapables de se connecter aux différentes applications, ainsi qu’à Facebook Messenger, notamment depuis Washington et Paris. Cet incident a également touché les employés de la plate-forme. « C’est la pagaille ici, tous les systèmes internes sont en panne aussi », a déclaré une source anonyme à un journaliste d’Associated Press.

« Les employés n’ont pas pu entrer dans les bâtiments ce matin pour commencer à évaluer l’étendue de la panne parce que leurs badges ne fonctionnaient pas pour accéder aux portes », ajoute une journaliste du New York Times. A Wall Street, le cours de Facebook, déjà en baisse en début de séance, a vu ses pertes s’accélérer et avait chuté de près de 6 %, lundi soir.