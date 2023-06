"Comme l'a dit Gandhi : ‘’Lorsque nous devons critiquer, il faudrait le faire avec une humilité et une courtoisie qui ne laisserait subsister aucune amertume. Dans le cadre politique, en particulier au sein d'une coalition, il est essentiel de respecter les clauses préétablies. Nous encourageons la mise en place d'une coalition fondée sur le respect mutuel, la considération, la dignité et la retenue." Cette précision est de la coordinatrice département de Taxawu Sénégal/Guédiawaye.

Selon Ndiemé Bar, qui faisait face à la presse hier, Taxawu Sénégal assume pleinement sa participation au Dialogue national, en accord avec sa tradition intrinsèque. "Étant donné la situation politique délicate actuelle, nous avons décidé de privilégier un dialogue direct et transparent, avec comme termes de référence : non au 3e mandat, oui à des élections avec la participation de tous, non au parrainage, oui à la libération des détenus politiques, oui à la transparence du processus électoral.

Plutôt qu'une confrontation indirecte, afin que le peuple sénégalais puisse en être témoin. Nous déplorons la prise de position et la supposée déclaration de certains membres de Yewwi Askan Wi fustigeant la participation notre leader, à l'occurrence Khalifa Ababacar Sall, au Dialogue national.

Ces politiciens motivés par une quête de légitimité et une bataille pour le positionnement cherchent à affaiblir politiquement un candidat potentiel à l'élection présidentielle pour récupérer son électorat", s’insurge Ndiemé Bar. Elle ajoute : "Heureusement, Taxawu Sénégal, né de la lutte contre l'injustice, n'est pas enclin aux compromis ni aux compromissions et reste la formation politique la plus ancienne au sein de cette opposition dite radicale. Nous souhaitons mettre en lumière les points qui soutiennent notre participation à ce dialogue : le rejet d'un troisième mandat, la participation de tous les acteurs, le parrainage et la libération des détenus politiques.

Nous tenons à informer l'opinion publique ainsi que l'histoire que nous assumerons toutes les conséquences de notre position actuelle. Par conséquent, nous nous engageons à jouer un rôle constructif dans le destin de notre pays et le peuple saura apprécier notre contribution demain". "Nous demandons également que Taxawu Sénégal reste dans la coalition Yewwi Askan Wi, car il est le père fondateur de cette coalition qui est le fruit de la cohabitation à l'Assemblée nationale et de résultats satisfaisants lors des Locales de 2022", indique la coordinatrice.