Guediawaye 

Après s’en être pris l’un et l’autre par presse opposée depuis les dernières élections locales, le maire de la ville de Guédiawaye et celui de Wakhinane Nimzatt ont fumé le calumet de la paix. Mercredi, Ahmed Aidara était l'hôte de Racine Talla au niveau de sa mairie. Selon ce dernier, il s'agissait d'une visite de courtoisie, mais aussi de travail, dans le cadre de l’intercommunalité. Durant leur tête-à-tête, a renseigné M. Talla, les questions abordées ont tourné autour des plaidoyers pour les hautes autorités du pays, dans le but de mieux développer cette partie de la banlieue dakaroise.

Mais aussi, ils ont parlé, selon lui, des sujets comme le BRT, les filaos, de l'Agetip, du pavage et de l'érection d’un centre de formation professionnelle. Le président de la République posera la première pierre de ce centre. "J'ai vu un maire engagé, qui connait le sens de la priorité, qui connaît les préoccupations des administrés. Il sait ce qu'il veut.

Ce qui nous intéresse, c'est le développement de cette ville à travers ses cinq communes. On s'est dit qu'on pourrait le réussir grâce à l’intercommunalité", a confié M. Talla. Pour sa part, Ahmed Aidara a confié que le temps n'est plus à la politique, mais au travail. D'ici 2024, date de l'élection présidentielle, il va se concentrer sur le travail. Pour lui, la ville ne peut pas travailler sans les cinq communes.