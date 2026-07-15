Les affrontements entre les Forces Armées Maliennes (FAMa) et les groupes terroristes se durcissent sur le terrain. Le contrôle de la région nord est en jeu. Entre les menaces d'un effondrement étatique et la riposte de la junte militaire, le Mali est condamné à remporter cette guerre asymétrique dont l’issue va redéfinir l’avenir de l’Afrique de l’Ouest. Il peut désormais compter sur l’Algérie.

L’intensité des combats sur le sol malien a franchi un palier sans précédent. Les vagues d'assauts coordonnées à travers le pays mettent en lumière une réalité brute : la menace terroriste s’est profondément mutée. Les attaques synchronisées d'envergure, menées notamment par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) et, dans le Nord, par les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA), illustrent une capacité de nuisance impressionnante.

Dimanche 5 juillet dernier, un convoi de l'armée a pris la direction d’Anéfis, dans la région de Kidal, pour apporter du renfort aux troupes qui continuent de tenir le camp militaire de la localité. Il a subi une embuscade. Le convoi, composé d'une soixantaine de véhicules chargés de soldats de l'armée et de l'Africa Corps ainsi que d'équipements militaires, est tombé sous le feu des jihadistes du Jnim et des indépendantistes du FLA.

Aujourd’hui encore, il est difficile d’avoir un bilan fiable des combats. Les djihadistes revendiquent la destruction de plusieurs drones et véhicules militaires, dont des blindés. Tandis que des morts sont annoncés de part et d’autre.

Cet énième épisode de la guerre asymétrique qui se mène au Mali traduit la volonté de l’alliance indépendantisto-djihadiste de détacher le « Nord du reste du pays ». Le bilan des combats est lourd et difficile à chiffrer avec exactitude en raison de la guerre de communication que se livrent les belligérants.

Les rebelles djihadistes mènent une grande offensive dans les localités de Gao, Anéfis et Aguelhok dans le nord, mais aussi à Sévaré, dans des attaques coordonnées qui mettent les forces maliennes et leurs alliés russes à rude épreuve. Anéfis et Aguelhok étant les derniers lieux où l'armée malienne est présente dans la région de Kidal depuis avril dernier.

On voit donc comment l’alliance d'intérêts ou « partenariat » tactique entre islamistes et séparatistes permet de contourner les lignes de défense gouvernementales. De Kidal à Sévaré, et jusqu'aux portes de la capitale Bamako et de Kati, l’insurrection ne se contente plus de harceler les postes isolés ; elle cherche à asphyxier les grands centres urbains par des blocus de carburant, de vivres et de marchandises.

Les raisons de cette recrudescence résident principalement dans la liberté de mouvement retrouvée par ces groupes à la suite du départ des forces internationales, combinée à une sophistication accrue de leurs techniques d'infiltration. En s'habillant parfois d'uniformes militaires nationaux pour tromper la vigilance des garnisons, les insurgés maximisent l’effet de surprise.

À l'heure actuelle, bien que l’armée affirme mener de nombreuses frappes aériennes de harcèlement, plusieurs localités périphériques et axes routiers majeurs demeurent sous l'emprise ou l’influence directe du GSIM. L'accès aux grands centres du Nord et du Centre est sévèrement entravé, et le FLA revendique le contrôle opérationnel de bastions symboliques à l'instar de Kidal, où des dizaines de soldats ont été capturés.

Si l'armée malienne annonce régulièrement la neutralisation de centaines de « terroristes » lors de contre-offensives à Anéfis ou Gao, les pertes humaines au sein des FAMa et des populations civiles sont abyssales. Les captures massives de prisonniers et la destruction récente de vecteurs aériens stratégiques démontrent que le prix du sang payé par l'État malien ne cesse de croître.

Rapprochement entre Bamako et Alger

Toutefois, dans cette guerre, on vient d’assister à un tournant stratégique majeur pour la région. Après des mois d’une rupture diplomatique glaciale, le Mali d’Assimi Goïta et l’Algérie d’Abdelmadjid Tebboune ont annoncé la réouverture de leur espace aérien mutuel et le retour de leurs ambassadeurs.

Dans un communiqué, le Général de Brigade Issa Ousmane Coulibaly, Porte-parole du Gouvernement malien, renseigne qu’Assimi Goïta et Abdelmadjid Tebboune se sont parlés et ont « convenu de raffermir les relations entre le Mali et l’Algérie dans un cadre apaisé, respectueux de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale ».

En effet, il semble que la réalité du terrain militaire ait fini par imposer un retour à la Realpolitik. L'armée malienne (FAMa), bien qu'appuyée par ses partenaires russes, fait face à une guerre d’usure complexe et asymétrique contre le Cadre stratégique permanent (CSP) et les franchises djihadistes du JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans). Dans ce contexte de guerre totale, sceller hermétiquement la frontière algérienne — longue de plus de 1 300 kilomètres — est une nécessité vitale.

Sans la coopération d'Alger, la traque des terroristes s'avère vaine, ces derniers profitant historiquement de la porosité des confins désertiques pour s'y replier et se réapprovisionner.

Les conséquences de ce rapprochement sur l'offensive de Goïta sont doubles. Sur le plan opérationnel, la reprise des canaux militaires et du partage de renseignements va considérablement affaiblir les bases arrières des groupes armés. L’Algérie, soucieuse de ne pas voir l'instabilité franchir ses portes, pourrait accentuer la pression sur les rebelles touaregs réfugiés sur son sol, les privant d'un sanctuaire diplomatique et logistique.

Sur le plan stratégique, ce dégel permet à Bamako de s’extirper d’un isolement régional étouffant, tout en offrant à Alger l’opportunité de réaffirmer son rôle de pivot sécuritaire incontournable au Sahel. Si ce rapprochement ne signifie pas le retour de l'Accord d'Alger, il valide la thèse d'une étroite coordination sécuritaire indispensable pour asphyxier les réseaux terroristes qui menacent l'équilibre des deux États.

En effet, la genèse de la discorde entre les deux nations remonte au début de l'année 2024, lorsque les autorités de la transition malienne ont officiellement déclaré « caduc » l’Accord d'Alger de 2015. Ce pacte de paix, parrainé par la diplomatie algérienne, visait à pacifier le nord du Mali en y intégrant les rebelles touaregs.

Pour la junte militaire dirigée par le colonel Assimi Goïta, cet accord constituait désormais un instrument d’ingérence politique. Bamako reprochait ouvertement à Alger de recevoir des figures de l’opposition séparatiste et des cadres de la coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), allant jusqu'à accuser son voisin de complicité passive avec des entités hostiles.

Donc, un dégel inattendu et salutaire.

Économie de guerre et l’armement des FAMa sous l’aile russe

Car, sur le plan strictement militaire, l’état des troupes des FAMa révèle un double visage : une résilience indéniable forgée par des années de conflit, mais une usure structurelle évidente face à une guerre d’usure.

Pour moderniser leur armement, les autorités de transition ont opéré un virage géopolitique radical en rompant leurs anciens partenariats occidentaux au profit d’une coopération exclusive avec la Russie. Les soldats maliens disposent désormais de matériel lourd d'origine russe, incluant des avions de chasse, des drones de surveillance et d'attaque de fabrication turque ou russe, ainsi que des hélicoptères de manœuvre.

De plus, la junte s'appuie massivement sur les paramilitaires russes de l'Africa Corps (ex-groupe Wagner), dont les effectifs sont estimés entre 1 000 et 2 500 hommes. Mais, cette dépendance technique et humaine comporte des failles, comme l’a prouvé la destruction d’hélicoptères de transport Mil Mi-8 lors de récentes embuscades.

Essoufflement économique

Seulement, ce choix de la militarisation à outrance pèse de façon dramatique sur le bilan économique du Mali. Le pays ploie sous le coût d'une véritable économie de guerre où la majorité des ressources budgétaires est siphonnée par les dépenses de défense et de sécurité, au détriment des infrastructures de base, de la santé et de l’éducation.

L'embargo partiel imposé par les réseaux djihadistes sur les principaux axes routiers paralyse le commerce interne et fait flamber le prix des denrées de première nécessité. Les pénuries de carburant freinent les industries extractives et énergétiques, tandis que l’insécurité chronique pousse des centaines de milliers de paysans à abandonner leurs terres arables, plongeant le pays dans une crise alimentaire latente.

L'isolement financier consécutif au gel des aides internationales oblige Bamako à multiplier les expédients économiques pour maintenir l'appareil d'État à flot, transformant la quête de souveraineté en un fardeau financier quotidien pour le citoyen lambda.

Le bouclier de l'AES et le spectre d'un effondrement régional

Face à l’urgence, la réponse politique et stratégique de la junte s’articule autour de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Sur le plan économique et logistique, cette solidarité s'organise pour briser l'enclavement du Mali : près de 60 % des échanges commerciaux maliens transitent désormais par les corridors douaniers de ses voisins de l’AES, notamment via l'axe Niamey-Ouagadougou-Bamako, visant à réduire la dépendance vis-à-vis des ports côtiers d'Afrique de l'Ouest.

Pourtant, malgré ce front commun, le spectre d'une défaite face à l'hydre djihadiste hante les chancelleries. Les conséquences d’une victoire définitive ou d'une déferlante des groupes terroristes sur les grands centres urbains maliens seraient apocalyptiques pour l'ensemble du continent.

Un effondrement total de l'État central à Bamako transformerait le cœur du Sahel en un sanctuaire territorial hors de contrôle, une base arrière gigantesque s'étendant sur des milliers de kilomètres. Un tel vide politique permettrait aux réseaux terroristes internationaux d'institutionnaliser l'entraînement, le recrutement de masse et la planification d'attentats à l'échelle mondiale.

De plus, une victoire djihadiste briserait instantanément le verrou sahélien, provoquant un effet domino inévitable vers les pays côtiers du golfe de Guinée (Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin), déjà ciblés par des incursions transfrontalières. L'enjeu des combats actuels dépasse donc largement les frontières du Mali : c'est la survie de l'architecture étatique de l'Afrique de l'Ouest qui se joue dans les sables et les forêts fortifiées du pays.

GASTON COLY