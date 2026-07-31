Le premier test grandeur nature de la course à la succession d'António Guterres livre ses premiers enseignements. Lors du premier « straw poll » organisé jeudi par le Conseil de sécurité des Nations unies, la Costaricienne Rebeca Grynspan s'est imposée comme la candidate la mieux placée, tandis que l'ancien président sénégalais Macky Sall a connu une entrée difficile, pénalisée par un nombre élevé d'avis défavorables.

À huis clos, les quinze membres du Conseil de sécurité se sont prononcés sur les sept candidatures en lice à travers un vote indicatif, destiné à mesurer les rapports de force avant les véritables négociations. Selon les résultats obtenus par Reuters et le média spécialisé PassBlue, Rebeca Grynspan a recueilli dix avis favorables, un seul défavorable et quatre « sans opinion », s'installant nettement en tête de cette première consultation.

L'actuelle secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) devance Carolyn Rodrigues-Birkett, représentante permanente du Guyana auprès de l'ONU, qui totalise neuf avis favorables, deux défavorables et quatre « sans opinion ». Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Argentin Rafael Grossi, complète le trio de tête avec sept avis favorables, deux défavorables et six « sans opinion ».

Macky Sall en difficulté

Annoncée parmi les candidatures les plus sérieuses, celle de l'ancien président sénégalais n'a pas convaincu lors de ce premier tour. Macky Sall obtient certes six avis favorables, à égalité avec l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, mais il se distingue surtout par le nombre d'oppositions qu'il suscite : sept membres du Conseil de sécurité ont exprimé un avis défavorable à son égard, contre cinq seulement pour Michelle Bachelet. Avec seulement deux bulletins « sans opinion », le candidat sénégalais apparaît comme celui qui polarise le plus les positions parmi les principaux prétendants.

Ce résultat le place provisoirement au cinquième rang, derrière Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett, Rafael Grossi et, de fait, Michelle Bachelet, dont le niveau de rejet demeure moins élevé. L'Équatorienne María Fernanda Espinosa obtient cinq avis favorables, deux défavorables et huit « sans opinion », tandis que le diplomate ougandais Olara Otunnu ferme la marche avec deux soutiens, cinq oppositions et huit abstentions.

Un scrutin sans valeur éliminatoire

Malgré ces premiers écarts, aucune conclusion définitive ne peut encore être tirée. Le « straw poll » constitue une consultation officieuse permettant aux membres du Conseil de sécurité d'exprimer, en toute confidentialité, s'ils « encouragent », « découragent » ou n'ont « pas d'opinion » sur chacune des candidatures. Les bulletins étant identiques pour l'ensemble des quinze membres, il est impossible de savoir si les avis défavorables proviennent des dix membres élus ou de l'un des cinq membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni, dont chacun dispose d'un droit de veto. Or, une seule opposition d'un membre permanent suffit à compromettre les chances d'un candidat. Le président du Conseil de sécurité pour le mois de juillet, l'ambassadeur congolais Zénon Mukongo Ngay, a confirmé la tenue de cette première consultation à huis clos, sans rendre publics les résultats. Ceux-ci ont été communiqués uniquement aux délégations ayant présenté des candidats ainsi qu'à la présidente de l'Assemblée générale.

Une course encore longue

D'autres consultations sont prévues dans les semaines à venir. À mesure que le processus avancera, les membres permanents utiliseront des bulletins de couleur différente, ce qui permettra d'identifier si un avis défavorable émane d'un État disposant du droit de veto. Cette étape est généralement considérée comme le véritable tournant de la procédure. Pour être recommandé à l'Assemblée générale, le futur secrétaire général devra réunir au moins neuf voix favorables au Conseil de sécurité sans subir le veto d'aucun membre permanent. Les 193 États membres procéderont ensuite à la nomination officielle.

À ce stade, une tendance se dessine néanmoins : les deux meilleures performances reviennent à des candidates d'Amérique latine et des Caraïbes, avec Rebeca Grynspan et Carolyn Rodrigues-Birkett. Si la bataille est encore loin d'être terminée, ce premier vote place la Costaricienne en position de force, tandis que Macky Sall devra rapidement convaincre davantage de membres du Conseil de sécurité s'il veut rester dans la course à la succession d'António Guterres, dont le mandat s'achèvera le 31 décembre 2026.

F. BA