Publié le 27 Jul 2026 - 14:08
SUCCESSION AU SOMMET DE L’ONU

L’Ouganda lance Olara Otunnu et défie Macky Sall

 

La compétition pour la succession au sommet des Nations Unies prend une tournure inattendue sur le continent. Alors que la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall s’imposait comme une option politique majeure, la République d’Ouganda vient de redistribuer les cartes.

 

Dans un communiqué officiel daté du 24 juillet 2026, transmis par son représentant permanent l’Ambassadeur Adonia Ayebare, Kampala a officialisé la candidature d'Olara Otunnu au poste de secrétaire général des Nations Unies. Pour justifier ce choix, les autorités ougandaises mettent en avant la nécessité absolue de confier les destinées de l'ONU à un diplomate aguerri, capable d'incarner un véritable « sens de l’État » et d'œuvrer à la construction de consensus dans un monde de plus en plus polarisé.

Face aux candidatures de chefs d'État reconvertis, Kampala veut parier sur la légitimité technique et institutionnelle. Et pour cause : M. Otunnu affiche plus de quatre décennies d'expérience au sein du système international. Ancien ministre des Affaires étrangères, ex-président du Conseil de sécurité et figure clé de l'Institut international de la paix, il s'est notamment illustré comme le premier Représentant spécial pour les enfants et les conflits armés (1998-2005), créant le cadre de suivi toujours en vigueur aujourd’hui.

Sa connaissance des arcanes de Glass Palace constitue son principal atout face aux grandes puissances du Conseil de sécurité qui peuvent être tentées de privilégier un administrateur chevronné et neutre plutôt qu'un profil politique qui peut être clivant.

Un duel qui fragilise les règles non écrites et la voix de l'Afrique

Cependant, cette démarche ougandaise vient créer un duel direct avec Macky Sall et soulève d'importantes questions diplomatiques. La première réside dans le risque évident de dispersion des voix africaines : l'absence de candidature unique soutenue par l'Union africaine empiète sur la capacité du continent à faire bloc et à peser d'une seule voix face aux autres régions du monde.

La seconde difficulté tient au respect des règles coutumières de l'institution. En vertu d'un gentlemen's agreement informel instaurant une rotation géographique entre les continents pour le poste de Secrétaire général, l'Afrique — ayant déjà été représentée par Boutros Boutros-Ghali et Kofi Annan — n'était pas censée présenter de candidat pour ce mandat.

En positionnant deux figures de premier plan dans la course, les pays africains s'exposent au reproche d'ignorer cet équilibre régional, au risque de froisser d'autres blocs géographiques (comme l'Amérique latine ou l'Europe de l'Est) qui réclament légitimement leur tour.

AMADOU FALL

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international
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