L’est de la République démocratique du Congo fait face à une recrudescence meurtrière du virus Ebola, dont le bilan officiel dépasse désormais les 500 décès. Au-delà du drame sanitaire, les mesures d'endiguement et la paralysie des échanges commerciaux plongent plus d’un million de personnes dans une insécurité alimentaire aiguë. Face à l'insuffisance des financements internationaux, la riposte locale s'organise tant bien que mal.

Selon les derniers bilans émis par les autorités sanitaires congolaises, la barre symbolique des 500 décès liés à l'épidémie d'Ebola a été franchie, s'établissant précisément à 506 morts pour 1 561 cas confirmés. Cette létalité agressive rappelle la dangerosité d'un virus qui ne laisse que peu de répit aux structures de santé locales. Bien que 253 guérisons aient été officiellement enregistrées, le rythme des contaminations s'accélère à une vitesse alarmante, dessinant une cartographie de la contagion de plus en plus complexe à maîtriser.

L’épicentre de ce nouvel épisode se concentre principalement dans la province de l’Ituri, où la maladie s'est propagée dans 24 des 36 zones de santé. Le virus s'est infiltré dans des localités stratégiques et vulnérables, telles que Nia-Nia — à la lisière de la province de la Tshopo —, Lita, ou encore Drodro dans le territoire de Djugu. L'inquiétude est particulièrement vive, dit-on, à Nizi, une zone située à 25 kilomètres du chef-lieu Bunia, qui abrite une forte densité de population en raison de la présence de 34 sites de déplacés internes fuyant les violences locales.

Selon la presse locale, l'attrait des mines d'or artisanales y génère d'importants mouvements de populations, agissant comme un vecteur multiplicateur pour le virus, d'autant que le déploiement des équipes médicales y a souffert de retards critiques.

Plus au sud, le Nord-Kivu compte 11 zones de santé touchées, poussant à l'ouverture en urgence d'un second centre de traitement à Beni. Le Sud-Kivu reste pour l'instant plus préservé, stabilisé à une seule zone affectée (Miti Murhesa) avec trois cas et un décès, sans nouvelle contamination signalée depuis la fin mai.

22 millions de dollars réclamés d’urgence pour faire face aux besoins engendrés par Ebola

Sur le terrain, la riposte sanitaire s'organise dans des conditions extrêmes, souvent entravée par l'insécurité chronique qui paralyse l'est du pays. Les équipes de la santé publique, appuyées par les agences onusiennes et les ONG médicales, tentent de systématiser le triptyque classique de la lutte contre Ebola : l'isolement des malades dans les centres de traitement (CTE), le traçage minutieux des cas contacts et la vaccination périphérique.

La mise en service de nouvelles infrastructures à Beni et l'extension des capacités d'accueil à Bunia témoignent de cette mobilisation. La société civile locale joue également un rôle de sentinelle, bien qu'elle déplore régulièrement la lenteur de la réactivité gouvernementale dans les zones à forte mobilité humaine comme les sites miniers.

La riposte souffre cependant d'un déficit criant de ressources financières. Le "cluster" santé et sécurité alimentaire réclame d'urgence 22 millions de dollars pour faire face spécifiquement aux besoins engendrés par Ebola. Mais cette demande se heurte à la lassitude des bailleurs de fonds internationaux. Pour preuve, le plan de réponse humanitaire global pour l'ensemble de la RDC, estimé à 621 millions de dollars, n'est financé qu'à hauteur de 84%.

Ce manque à gagner, dit-on, se traduit par des arbitrages dramatiques sur le terrain : l'aide alimentaire directe peine à suivre les besoins sanitaires. Seuls 900 patients sur les 1 511 cas initialement recensés ont pu bénéficier d'un soutien nutritionnel direct au début du mois. Pour les familles des malades, le taux de couverture humanitaire stagne à 25%, et il s'effondre à seulement 3% pour les personnes suspectes ou les cas contacts isolés, rendant le respect de la quarantaine presque impossible pour des ménages sans ressources.

Des corridors sanitaires sous haute protection militaire

La riposte sanitaire est aussi indissociable de l'impératif sécuritaire. L’état de siège et la gouvernance de l’Ituri par les autorités militaires, sous la direction du gouverneur militaire, placent l'armée en première ligne. La principale mission des forces de sécurité et des Forces armées de la RDC (FARDC) consiste à sanctuariser les « corridors sanitaires ». Ces axes routiers et points de passage stratégiques sont essentiels pour permettre aux équipes de santé de circuler, d’acheminer les vaccins et d’assurer le transfert des malades vers les centres de traitement (CTE) sans subir les assauts des groupes armés locaux.

Dans ce contexte hostile, la MONUSCO (Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC) apporte un appui logistique et défensif crucial. Les casques bleus sécurisent les bases humanitaires et déploient des escortes armées pour protéger les convois médicaux de l’OMS et du ministère de la Santé. Cette présence militaire conjointe vise à dissuader les attaques contre les infrastructures de soin, à pacifier les zones à forte mobilité comme les sites aurifères de Nizi, et à garantir le suivi des cas contacts.

Néanmoins, cette militarisation de la santé publique reste à double tranchant : si elle est indispensable pour maintenir l'accès aux zones de santé, elle cristallise parfois la méfiance des populations locales, complexifiant le travail de sensibilisation communautaire.

Le piège de la faim et le blocus des frontières

Par ailleurs, l'onde de choc de l'épidémie ne se limite pas aux seuls centres de traitement. Les mesures de restriction des mouvements, indispensables pour contenir le virus, ont asphyxié l'économie locale.

En Ituri, la faim progresse désormais au même rythme que la maladie : plus de 1,15 million de personnes se trouvent en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans les zones touchées. Le fonctionnement des marchés traditionnels est profondément perturbé, les circuits d'approvisionnement intérieurs se sont fragilisés et les importations de biens de première nécessité tournent au ralenti.

Cette rareté généralisée a provoqué une flambée des prix des denrées de base, excluant de fait les ménages les plus pauvres de l'accès à la nourriture. Les experts de l'ONU tirent la sonnette d'alarme : la crise nutritionnelle risque de causer autant de ravages que le virus lui-même si les chaînes logistiques restent bloquées.

Face au péril, la dimension régionale de la crise s'impose. L'Ouganda voisin a choisi d'appliquer une politique de stricte prudence en fermant ses frontières aux voyageurs, redoutant l'importation de cas sur son sol. Conscient qu'un blocus hermétique ne saurait suffire, Kampala a néanmoins renforcé sa coopération technique avec Kinshasa.

Selon la presse locale, le ministre ougandais de la Santé, Chris Baryomunsi, s'est rendu personnellement en Ituri accompagné d'une cinquantaine d'experts médicaux. Ces équipes ougandaises ont été déployées aux côtés des agents congolais dans les zones frontalières stratégiques d'Aru et de Kasenyi, où de nouveaux centres de dépistage et de traitement doivent ouvrir leurs portes.

L'exécutif ougandais conditionne la réouverture des frontières et la reprise des flux commerciaux à des garanties sanitaires strictes. À l'issue d'une réunion avec le gouverneur militaire de l'Ituri à Bunia, le ministre Baryomunsi a été catégorique : les frontières ne rouvriront que lorsque les autorités congolaises démontreront une capacité totale à prendre en charge l'ensemble des patients, à tracer l'intégralité des cas contacts et à assurer leur isolement effectif.

En attendant, ce confinement régional maintient les populations de l'est de la RDC dans un étau dramatique, suspendues entre l'urgence de vaincre le virus et la nécessité vitale de rompre l'isolement économique.

GASTON COLY