Affecté depuis le 28 septembre 2021 à Kédougou, Guy Marius Sagna indique n’avoir pas encore reçu la notification de cette décision. L’activiste, qui ne compte pas rejoindre son nouveau service, annonce la suspension de ses activités au sein de la Fonction publique, pour une durée de trois ans. Pour le membre du Frapp France dégage, il s’agit plutôt de déportation pour l’éloigner de Dakar et éviter des problèmes au régime, en cas de présentation d’une troisième candidature.

Guy Marius Sagna n’ira pas rejoindre son poste au Service régional de l’Action sociale de Kédougou. Ce, alors qu’une note d’affectation circule depuis quelque temps sur les réseaux sociaux. La lettre signée par Abdoulaye Diouf Sarr informe que : ’’Monsieur Guy Marius Sagna, Assistant social, matricule n°67.190/P, précédemment en service au Centre de promotion de réinsertion sociale de Liberté 3B, est affecté au Service régional de l’Action sociale de Kédougou. La présente note de service prend effet à compter de sa date de signature.’’

Seulement, l’activiste, qui faisait face à la presse hier, indique qu’il n’a pas encore obtenu la notification de cette décision. Le secrétaire exécutif du Frapp reconnait néanmoins que cette affectation est réelle, car beaucoup de gens lui en ont parlé. Mais il précise qu’il faudra qu’elle soit matérialisée. ‘’Donc, je peux dire qu’en droit, elle ne peut pas être considérée. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale et l’Etat du Sénégal ne peuvent pas me sanctionner, si je ne rejoins pas mon service. Je déclare ouvertement que je n’irai nulle part, peu importe l’endroit où je serai affecté’’, clame-t-il.

Guy Marius Sagna qui a, au-delà de cette décision, simplement choisi de suspendre ses activités dans la Fonction publique et compte à, cet effet, déposer une demande de disponibilité pour trois ans. ‘’Je ne veux pas être un jouet entre les mains de Macky Sall qui m’affecte, m’emprisonne ou m’accorde la liberté provisoire comme il veut, pour me combattre. Dans les prochaines heures, je vais déposer ma demande de mise en disponibilité qui sera adressée au ministère de la Fonction publique et celui de la Santé et de l’Action sociale pour une durée de trois ans. C’est non négociable. Je n’accepterai plus, dans le cadre de ma lutte, d’être un instrument pour Macky Sall qui me déporte où il veut’’, fait-il savoir.

Persécution

Avant de préciser que cette démarche n’a rien à avoir avec son lieu d’affectation. Il rappelle d’ailleurs qu’il a servi dans des localités reculées du Sénégal. ‘’En huit ans, j’ai été affecté six fois. Ce qui correspond à une affectation tous les 16 mois. Je peux dire sans me tromper qu’après le record de la détention (quatre fois) sous ce régime, j’ai également battu celui des affectations. C’est une forme de persécution’’, s’insurge-t-il.

D’après Guy Marius Sagna, l’Etat doit mettre tous les fonctionnaires au même niveau et éviter cette gestion anti-démocratique.

Cela fait des mois que le Frapp appelle quotidiennement à la résistance dans tous les secteurs d’activité. Il estime, par conséquence, qu’il doit être le premier à observer cette résistance dans son domaine. ‘’Le président profite de ses pouvoirs pour affecter. Les syndicalistes et les travailleurs sont interpellés pour mettre fin à ce phénomène. Aujourd’hui, beaucoup de fonctionnaires n’osent plus manifester leur mécontentement pour ne pas être affectés. Macky Sall doit privilégier une gestion démocratique du personnel, mais il préfère plutôt maintenir cette épée de Damoclès sur la tête des travailleurs’’, dénonce le membre du Frapp.

Ainsi, en plus du combat pour une gestion transparente des ressources du pays, M. Sagna compte également lutter contre l’utilisation des affectations comme arme contre l’opposition et les activistes. ‘’Je suis prêt à rester sans salaire. Je n’ai pas un autre travail que celui-là. Je suis convaincu qu’il faut sacrifier certains privilèges pour arriver au bout de sa lutte. Il faut une génération qui doit dire non’’.

A en croire l’activiste, Macky Sall est dans des calculs pour poser une troisième candidature. ‘’Il sait que ça soulèvera beaucoup de problèmes au Sénégal et tout sera centré au niveau de Dakar. Donc, il est hors de question que Guy Marius Sagna reste ici. C’est la seule condition pour éviter les manifestations et briser l’élan du Frapp’’, analyse-t-il. L’activiste estime qu’il ne s’agit pas d’une affectation, mais plutôt d’une déportation, comme à l’époque coloniale.

Une grande marche à Kédougou

Guy Marius Sagna compte, par ailleurs, très prochainement organiser une grande marche à Kédougou pour, renseigne-t-il, lutter contre la discrimination territoriale. Il estime, en effet, que l’affectation dans certaines zones prouve l’échec de nos dirigeants dans ces localités. ‘’C’est à 25 ans que j’ai commencé à travailler à Koungheul, dans un projet et j’ai sillonné toutes les zones périphériques avec les difficultés que cela inclut. J’ai été ensuite à Tambacounda, à Kédougou et à Salémata avec des routes latéritiques. Je considère que ces zones ont droit à tous les droits, mais elles sont oubliées, opprimées, discriminées…’’, regrette-t-il.

Guy Marius Sagna n’a pas manqué de revenir sur les différentes péripéties qui ont conduit à ses affections. Il évoque, à cet effet, son passage à l’hôpital régional de Sédhiou où, dit-il, il a essayé de mettre à nue les malversations commises par la direction de cet établissement. ‘’On a, par la suite, voulu m’affecter à Dakar et m’attribuer par la même occasion une bourse de formation. Ce que j’ai catégoriquement refusé, après avoir pacifiquement dénoncé les pratiques néfastes qui étaient effectuées dans cette structure avec des recrutements clientélistes, des indemnités excessives’’.

L’activiste finira, malgré tout, par rejoindre la capitale sénégalaise, mais sera, en 2013, détaché des hôpitaux où ‘’l’argent coule à flot pour le département de l’Action sociale dont tous les bâtiments menacent ruine’’. Ce sera ensuite une affectation éclaire à Bounkiling où juste après sa prise de service, il sera à nouveau affecté à Fass, dans un bâtiment ‘’délabré’’, sans toilette, ni eau et qui était un déversoir d’eaux usées. ‘’Aucun agent ne voulait y servir. J’y suis qu’à même resté jusqu’à ce que l’urbanisme fasse des alertes de danger et nous sommer de quitter les lieux’’. C’est plus tard, informe-t-il, qu’une lettre d’affectation a été signée le 29 mars, alors qu’il en sera informé trois mois après. Ce, après une émission radiophonique au cours de laquelle Guy Marius Sagna a parlé de sa situation professionnelle.

‘’Et jusque-là, je n’ai toujours pas eu de notification. Aucun document ne peut attester de mes nouvelles fonctions au Centre de promotion et de réinsertion sociale. Je pense que leur objectif était de dire au monde entier que je perçois un salaire sans travailler, alors que j’ai été affecté, et me radier pour défaut de prise de service’’.