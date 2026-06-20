Hôpital Thiaroye

Fidèles à leur engagement en faveur du bien-être des communautés et du développement humain, les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) ont procédé hier à une remise d’équipements hospitaliers au Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye, en présence des autorités sanitaires et administratives.

Cette initiative selon un communiqué, s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités du Sénégal, qui placent le renforcement du capital humain, l’amélioration de l’accès aux soins et la modernisation du système de santé au cœur des priorités nationales. À travers cette contribution, les ICS réaffirment leur volonté d’accompagner les efforts de l’État en faveur d’une santé plus accessible, inclusive et de meilleure qualité pour tous.

La remise d’équipements, comprenant notamment 50 lits médicalisés ainsi que divers matériels hospitaliers, vise à renforcer la capacité d’accueil de l’établissement et à améliorer les conditions de prise en charge des patients. "Cette contribution répond à un enjeu majeur de santé publique, dans un contexte où la santé mentale occupe une place croissante dans les politiques sanitaires nationales. Dans le cadre de leur programme de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), les ICS déploient chaque année des initiatives structurantes en faveur du secteur de la santé, particulièrement dans leurs zones d’intervention.

Cet engagement se traduit par la construction ou la réhabilitation d’infrastructures sanitaires de base, le don de médicaments, ainsi que l’organisation régulière de campagnes médicales au bénéfice des populations" a renseigné le document. Qui a rappelé qu'en 2025, pour le secteur de la Santé, les ICS ont notamment construit et équipé le poste de santé de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, contribué à l’appareillage de 926 personnes en situation de handicap issues de ménages vulnérables à travers la fourniture de prothèses, procédé à des dons de médicaments et organisé plusieurs campagnes médicales ayant bénéficié à des milliers de femmes et d’enfants.

Au-delà de leur mission industrielle, les ICS poursuivent leur engagement en faveur d’un développement durable et inclusif, en investissant dans des initiatives à fort impact social dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et du développement communautaire, contribuant ainsi à bâtir un Sénégal plus résilient, solidaire et prospère.