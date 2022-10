Nous avons appris tôt ce jeudi matin le rappel à Dieu de Daouda Faye dit Vava né en 1944 à Kaolack. Un homme élégant, courtois, disponible et d’une générosité légendaire. Une personnalité connue dans le monde de l’éducation, des affaires, de la politique et du sport au Sénégal.

Feu Daouda Faye a vite intégré le monde des affaires après un passage dans l’enseignement au Sénégal. Suite au bref passage dans le secteur de l’éducation VaVa investit le monde de la pêche et de l’immobilier.

Daouda Faye était le PDG de la société AFRICAMER sous le régime du Président Abdou Diouf et fut le Président du Comité d’organisation de la Coupe D’Afrique des nations de Football (CAN) Sénégal 92.

Ancien grand responsable politique de la trempe de Valdiodio Ndiaye, Abdoulaye Diack ou Moustapha Niasse à Kaolack.

Daouda Faye fut un Président du Jaraaf de Dakar qui aimait jouer sa partition dans tous les secteurs et sans aucun complexe!!!!

Alors qu’il était ministre des sports du Sénégal nommé le 04 juillet 2005. Vava succédait ainsi à Macky Sall Premier ministre chargé de l’intérim du ministère des sports après le limogeage de Youssoupha Ndiaye le 22 juin 2005 après le match nul du Sénégal contre le Togo(2-2) le 18 juin 2005 El Hadji Daouda Faye, son directeur de Cabinet Alioune Dramé ancien directeur général du quotidien national le « Soleil »et moi-même jadis conseiller spécial à la Présidence avions l’habitude de former un trio inséparable qui se donnait rendez-vous tous les jours ouvrables à l’hôtel Teranga afin de partager un déjeuner pour échanger sur l’actualité du pays !!!

Ce rendez-vous était aussi une occasion pour lui de rencontrer certaines personnes qu’il devait aider dans la plus grande discrétion

Daouda FAYE un homme affable qui avait le sens du travail bien fait et de la mesure dans le discours.

Daouda Faye fut également vice-président du Sénat sous le régime du Président Abdoulaye WADE.

Vava était connu pour son franc parler car il ne portait pas de gants pour dire ce qu’il pense. Il ne se gênait aucunement de donner son avis sur l’actualité au Sénégal en toute indépendance.

Je me souviens à l’époque de la brouille entre l’actuel locataire du Palais et le Pds, Daouda Faye n’hésitait jamais à prendre position pour Macky Sall en qui il vouait un respect et une considération sans faille !!!

Après avoir quitté le département des sports et en passionné et fin stratège de la communication, il réunissait périodiquement la presse sportive pour partager ses convictions dans l’actualité sportive.

Hélas mes échanges de ce matin avec son ami de toujours Alioune Drame me laissent dans une tristesse synonyme de grande perte pour le Sénégal

Adieu cher Grand Vava!!!!

Que le Tout Puissant t’accueille dans son Paradis céleste !!!!

Amine

Monsieur Mbaye DIOUF