À l’occasion de la cérémonie d’hommage rendu à feu Sam Nujoma, père fondateur de la République namibienne, au monument de la Renaissance africaine, les liens diplomatiques entre le Sénégal et la Namibie ont été retracés par le général Birame Diop et l’ambassadeur de la République de Namibie auprès de la République du Sénégal, Stanley R. Tsandib. Un passé commun de lutte et de résistance africaine.

Les liens diplomatiques entre la Namibie et le Sénégal ont été renforcés par feu le président Samuel Shafiishuna Daniel Nujoma dit ‘’Sam Nujoma’’, selon l’ambassadeur de la République de Namibie auprès de la République du Sénégal, Stanley R. Tsandib. ‘’C'est avec une grande fierté que nous reconnaissons les liens diplomatiques entre la Namibie et le Sénégal, qui ont été renforcés par feu le président Nujoma. Il a joué un rôle déterminant dans l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux nations. Il convient de souligner que le Sénégal a été l'un des premiers pays à reconnaître la Swapo (South West African People's Organization) comme le seul représentant authentique du peuple namibien, pendant la lutte de libération et à lui accorder un bureau doté d'un statut diplomatique’’, a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’hommage au père fondateur de la nation namibienne, organisée par le monument de la Renaissance africaine et l’ambassade de la Namibie à Dakar.

En outre, il a relevé que le Sénégal a fourni des fonds et des passeports diplomatiques aux fonctionnaires de la Swapo qui étaient en poste dans ce pays, entre 1972 et 1989. ‘’La Namibie restera donc redevable du soutien inébranlable accordé à feu S.E. Dr Sam Nujoma et au peuple namibien par feu le président Léopold Sédar Senghor et le peuple sénégalais’’, a soutenu l’ambassadeur.

Stanley R. Tsandib a également exprimé sa gratitude à Diomaye Faye pour le message de condoléances adressé à Dr Nangolo Mbumba, président de la République de Namibie, ainsi qu'à la famille et au peuple namibien.

‘’Ce passé commun cimente aujourd'hui les excellentes relations entre la Namibie et le Sénégal’’

Pour le ministre des Forces armées du Sénégal, le choix du monument de la Renaissance africaine pour cette célébration est très opportun, car les relations entre la Namibie et le Sénégal, malgré la distance géographique, se fondent sur un passé commun de lutte et de résistance africaines que symbolise ce haut lieu. ‘’Ce passé commun cimente aujourd'hui les excellentes relations entre la Namibie et le Sénégal, soutenues par un dialogue politique de très haut niveau que mènent fièrement et fraternellement les chefs d'État des deux pays’’, a déclaré le général Birame Diop.

Il souligne que le caractère privilégié des relations politiques entre les deux pays s'explique, entre autres, par le soutien politique, diplomatique et matériel que ‘’le gouvernement et le peuple sénégalais n'ont cessé d'apporter à la South West African People Organization dans sa lutte pour l'indépendance de la Namibie, acquise finalement en 1990’’.

Le ministre souligne que c’est d'ailleurs ici, à Dakar, qu'était établi le bureau de la Swapo en Afrique de l'Ouest, au plus fort de la lutte pour l'indépendance. ‘’En retour, en signe de reconnaissance de cette solidarité dans l'épreuve, le président Samuel Nujoma avait effectué au Sénégal, en septembre 2003, une visite officielle au cours de laquelle le premier accord entre les deux pays fut signé’’, a renseigné Birame Diop.

À ses yeux, à travers la référence à cette relation ‘’particulière et sincère’’ entre la Namibie et le Sénégal, construite dans la quête commune d'émancipation et de souveraineté, le but est d'inciter les générations actuelles et à venir à s'inspirer de cette belle entente entre les pères fondateurs afin de maintenir vive la flamme du panafricanisme et de la fraternité entre les peuples d'Afrique. ‘’La seule voie de salut pour l'Afrique face aux défis de l'heure, au moment où la tentative du repli sur soi est de plus en plus forte, est bien celle de l'unité et de la solidarité’’, a dit M. Diop.

Concernant Samuel Nujoma, il note que le personnage est fascinant et que sa trajectoire de vie est inspirante. Cet homme aura eu une vie remplie, mais durablement marquée par de nombreuses luttes ardentes qu'il a su toutefois mener à terme pour l'émancipation du peuple namibien. ‘’Avec une trentaine d'années passées en exil, celui qui fut à l'avant-garde de la lutte d'indépendance a parfaitement incarné la résistance, la résilience et la renaissance de sa nation. Son militantisme au sein de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain a été très déterminant, non seulement dans le processus qui a abouti à la reconnaissance de cette entité comme représentant légitime du peuple namibien, mais aussi au moment de l'adoption, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution 435 prévoyant l'indépendance de la Namibie’’, a salué le général Diop.

Dr Sam Nujoma, figure révolutionnaire africaine

Ainsi, il a été question d'honorer la vie et l'héritage du défunt Dr Sam Nujoma, figure emblématique et véritable révolutionnaire panafricain. Il fut un grand baobab, symbole d'unité et de liberté. ‘’Le décès du président Sam Nujoma, le 8 février 2025, à l'âge de 95 ans, a laissé un vide irremplaçable dans le cœur de nombreux Namibiens et amis de la Namibie dans le monde entier. Mais alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui en ce moment solennel, nous reconnaissons que son héritage se perpétue dans l'indépendance de notre nation, dans la force de notre peuple et dans le travail de libération et de paix qui se poursuit à travers l'Afrique et au-delà’’, a relaté l’ambassadeur de la Namibie au Sénégal.

Selon Stanley R. Tsandib, les contributions indélébiles du président Nujoma à la lutte de libération de l'Afrique et à la création de la République de Namibie restent une lueur d'espoir et une source d'inspiration pour ceux qui luttent pour la justice, l'égalité et la dignité humaine. ‘’Le président Nujoma a été le porte-flambeau de notre lutte pour la libération, celui qui a conduit notre peuple à l'indépendance, à la dignité et à la souveraineté. En tant que premier président de la République de Namibie, il a été le leader visionnaire qui, par ses efforts inlassables, s'est battu pour une nation libre, démocratique et pacifique’’, a-t-il soutenu, soulignant que l’engagement de feu Nujoma en faveur de l'unité, de la liberté et de la justice sociale a contribué à façonner la Namibie.

En outre, il souligne que l'impact du président Nujoma a dépassé les frontières de la Namibie. ‘’Ses contributions à la lutte pour la libération de l'Afrique ont été significatives et son leadership a été à la hauteur de celui d'autres figures révolutionnaires telles que Julius Nyerere, Robert Mugabe, Samora Machel, Nelson Mandela, Kenneth Kaunda et bien d'autres encore’’, a dit Stanley R. Tsandib.

Il note que le président Nujoma a joué un rôle essentiel dans le soutien des mouvements de libération à travers l'Afrique et a été un fervent défenseur du panafricanisme. Le président Nujoma avait un esprit évolutionnaire. Il a conduit le peuple namibien à travers certaines des périodes les plus sombres de son histoire, persévérant dans l'adversité avec courage, détermination et une foi inébranlable en l'avenir de la Namibie, d'après les témoignages. Il avait compris que l'unité, la coopération et l'engagement partagé en faveur d'une vision commune étaient les fondements de toute société prospère.

BABACAR SY SEYE