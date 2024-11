Hommage Moustapha Ba

Le maire de Dakar, tête de liste de la coalition Sàmm sa Kàddu a rendu hommage à l’ancien ministre Mouhamadou Moustapha Ba. ‘’C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de M. Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal, fonctionnaire d’exception et modèle de rigueur. Tout au long de sa carrière, M. Ba a incarné l’engagement et l’intégrité au service de notre nation’’, a-t-il déclaré.

Selon lui, ‘’sa vision et son sens du devoir ont marqué de manière indélébile notre Administration et inspiré ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés. En ces moments douloureux, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qu'il laisse dans le deuil. Que son âme repose en paix et que son héritage continue d'inspirer les générations futures’’.