Une alimentation saine avec des produits de qualité dans des marchés salubres. C’est ce que recherchent les populations sénégalaises. Pour y arriver, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a signé, hier, une convention de partenariat avec l’Unacois Yessal.

L’hygiène alimentaire constitue un réel problème au Sénégal. Dans les lieux de commerce, beaucoup de produits en état de péremption et de mauvaise qualité sont vendus aux consommateurs. A cela s’ajoute l’accroissement des marchés alimentaires sans aucun respect des mesures d'hygiène et sans attention pour la qualité des produits.

Pour mettre fin à cette pratique préjudiciable à la bonne santé des consommateurs, le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a signé hier une convention de partenariat avec l’Unacois Yessal. Selon le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, son département s’intéresse particulièrement aux lieux de commerce où la bataille pour une alimentation saine doit être menée et gagnée. Pour lui, les lieux de commerce jouent un rôle important dans l’approvisionnement en denrées alimentaires de bonne qualité aux populations.

Mais avec l’urbanisation croissante, on assiste au développement de marchés alimentaires parallèles, du fait de la forte demande en produits alimentaires.

Or, les acteurs des marchés ne disposent pas toujours des connaissances et de ressources appropriées pour garantir la vente d’aliments de bonne qualité. En outre, révèle Abdoulaye Diouf Sarr, ces lieux de commerce qui constituent les principales sources d’approvisionnement, sont de plus en plus associés à l’apparition de maladies, comme récemment ce fut le cas de la Covid-19. D’où l’intérêt de la mise en œuvre du Programme de modernisation des marchés publics. Dans cette dynamique, renseigne-t-il, le ministère en relation avec l’Organisation mondiale de la santé, a lancé un projet pilote dénommé ‘’Marché-Santé’’ afin de contribuer à cet effort d’amélioration des conditions existantes. ‘’Avec l’Unacois Yeesal, nous sommes sûrs de pouvoir atteindre les objectifs de ce projet ‘Marché Santé’’’.

Sécurité des aliments

"Car nous savons que depuis votre création, vous faites la promotion des mesures d’hygiène alimentaire et de salubrité dans les lieux de commerce. La gestion des lieux de commerce implique la prévention et le contrôle de la propagation des maladies transmissibles, la promotion de l'hygiène personnelle, ainsi que le maintien d'un environnement sain pour le public. Je souhaite vivement que ces efforts soient poursuivis et je suis persuadé que la convention que nous signons ce matin est un instrument privilégié à cet effet’’, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr souligne qu’il veillera au respect des engagements souscrits par son département, dans le cadre de cette convention. Avant de demander à ses services, en particulier au Service national de l’hygiène, d’être aux côtés des commerçants en permanence pour la réalisation des objectifs communs. ‘’Les enseignements tirés de cette expérience vont permettre à mes services techniques de renforcer les capacités de vos membres sur les règles d’hygiène adaptées à la vente d’aliments, de sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d’hygiène et de promouvoir les étals améliorés. Je reste convaincu que les différentes initiatives qui seront mises en œuvre contribueront à la fourniture d’aliments de meilleure qualité, gage de la santé des populations et de compétitivité de nos produits’’.

En outre, il a salué la vision commune avec Unacois Yessal pour assurer la sécurité des aliments : ‘’Ensemble, nous avons compris que les aliments sont source de vie, mais ils peuvent aussi compromettre la vie.’’

Selon lui, le président Macky Sall attache une importance capitale à la sécurité sanitaire des aliments ; un domaine dans lequel le pays s’investit pleinement pour protéger sa population. Ainsi, le chef de l’Etat a engagé tous les ministères concernés à veiller à la qualité des produits destinés à la consommation, car un système de sécurité sanitaire des aliments efficace nécessite une très large participation ainsi que la conjugaison d’efforts de tous les acteurs.

VIVIANE DIATTA