Comme bien souvent depuis plusieurs années maintenant, le Sénégal a pas mal de représentants en Ligue des champions cette saison. À ce titre, quatre d'entre eux se sont bien illustrés lors de cette deuxième journée de l'édition 2026-2027.

Entre Assane Diao (Como), Nicolas Jackson et Ibrahima Mbaye (Aston Villa) et Ilimane Ndiaye (Manchester City), les Lions de la Teranga ont particulièrement brillé à l'issue de cette deuxième journée de Ligue des champions. Mais si, individuellement, c'est tout bénef pour le quatuor sénégalais, sur le plan collectif, les fortunes restent diverses.

Auteur du premier but de Como face à Feyenoord, Assane Diao a dû quitter ses coéquipiers bien avant la demi-heure de jeu. Victime d'une blessure dès la 23e minute, l'attaquant sénégalais a assisté impuissant à la défaite de son équipe, qui s'est inclinée 3 buts à 2 aux Pays-Bas. Toujours est-il qu'avec cette nouvelle réalisation, l'attaquant poursuit sa belle dynamique en club, même si, encore une fois, un nouveau pépin physique semble entraver son élan.

Pendant que Manchester City subissait l'hégémonie du Paris Saint-Germain tout au long du premier acte, l'entrée d’Ilimane Ndiaye juste à la pause a apporté un peu de lumière côté Citizen. L'attaquant sénégalais est par ailleurs passeur décisif pour le premier but d’Erling Haaland. Toutefois, cette prestation salutaire de l'ancien de l'Olympique de Marseille et d'Everton n'a pas empêché la grosse désillusion des Mancuniens contre les Parisiens, encore une fois. Mais pour Ilimane, du point de vue comptable et de la confiance, ce sont toujours des points positifs engrangés dans un club où les places valent excessivement cher.

Jackson et Mbaye à la fête avec Villa

Avec un doublé signé Nicolas Jackson et une passe décisive d’Ibrahima Mbaye, les joueurs sénégalais sont parmi les principaux artisans de la déculottée infligée par Aston Villa à Fenerbahçe. En effet, les Turcs ont perdu 6 buts à 0 à Villa Park. Avec cette belle prestation, l'intégration de la colonie sénégalaise dans cette partie de l'Angleterre se confirme progressivement. Déjà auteur de 5 réalisations en 8 matchs toutes compétitions confondues, l'ancien de Chelsea signe globalement des débuts réussis dans le club de Birmingham. De l'autre côté, son coéquipier en équipe nationale devra mettre les bouchées doubles : sa passe décisive contre Fenerbahçe n'est que son deuxième fait marquant depuis qu'il a traversé la Manche.

Avec cette forme affichée, l'encadrement technique doit déjà être aux anges en vue de la prochaine sortie des Lions dès novembre. Le sélectionneur et ses hommes doivent croiser le fer avec le Soudan lors d'une double confrontation (12 et 16 novembre 2026). Ces deux matchs pourraient déjà s'avérer décisifs pour le contrôle du groupe J dans lequel, il faut le rappeler, le Sénégal n'est étonnamment que deuxième derrière le Mozambique.

MAMADOU DIOP