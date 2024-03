Au nom de la coalition Idy2024, le programme d’Idrissa Seck est intitulé ‘’le Pacte’’. Ledit programme, d’après Idy, est la seule ‘’chance’’ pour le développement futur du Sénégal, à travers une note parvenue à notre rédaction. ‘’Si les populations l’adoptent en votant pour la coalition Idy2024, le Pacte constituera un grand bond pour faire du Sénégal la première puissance en Afrique de l’Ouest dans le secteur de l’agriculture. Dans le schéma Agricool ‘’Mbayy Mou Nékh Té Barkél’’, le Pacte propose une agriculture productiviste avec des récoltes maximales et des rendements élevés, grâce à l’utilisation des nouvelles technologies (drones, goutte-à-goutte laser, forages solaires) rendues accessibles à tous et une vision d’aménagement qui va repeupler les zones rurales et les doter d’infrastructures, d’habitats modernes et d’entreprises.

Ainsi, ce programme permettra d’effectuer les installations hydroagricoles indispensables afin d’augmenter et de varier les produits agricoles, grâce au renforcement des établissements de recherche tels que l’Isra, les universités, les instituts, etc.’’, a renseigne Idrissa Seck dans la note.

D’après lui, le Pacte vise aussi à promouvoir et soutenir le secteur privé national à investir dans les infrastructures de production liées aux produits avicoles et la couvaison d’œufs, à la construction d’habitats modernes dans les zones rurales, à faire naître des capitales économiques nouvelles.

Le Pacte, a-t-il poursuivi, garantit la présence de techniciens qualifiés dans tout le pays, en vue d’améliorer les conditions de travail des acteurs de l’industrie. ‘’Le Pacte est jugé aujourd'hui comme meilleur programme de la campagne électorale de 2024. J’ai toujours pensé que les femmes au foyer méritent absolument un salaire pour les tâches considérables qu’elles abattent du matin au soir. À cet effet, les femmes et le leadership féminin occupent une place de choix dans la politique d'accompagnement du Pacte. Ce programme ne laisse personne en rade ; il prend également en compte les taximans, les conducteurs de Jakarta, les transporteurs, en leur garantissant un mécanisme d’autofinancement. Cette modernisation n'est possible que dans un contexte de paix, de sécurité et de stabilité. C'est la raison pour laquelle le président Idrissa Seck a fait de son programme un Pacte qui s'adosse sur la paix, le travail, le mérite et garantit aux jeunes un environnement favorable et des emplois dignes’’, a-t-il conclu dans le document.