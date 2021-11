Malgré les heurts qui ont éclaté après l’embarquement des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et Malick Gakou) qui essayaient de se rendre au palais de Justice, leurs homologues au pouvoir minimisent et parlent d’un échec de l’appel à la résistance.

Contrairement aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, la journée d’hier a été plutôt calme pour les membres de la coalition autour du président de la République, Benno Bokk Yaakaar. Mais elle ne s’est pas terminée de la même manière. Après les manifestations violentes sur la VDN et la libération de Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et Malick Gakou, les collaborateurs du chef de l’Etat ont fait face à la presse. Ceci, pour ‘’constater (et) pour s’en réjouir que la population et la jeunesse de Dakar ont, dans leur majorité, ignoré l’appel de ces néo-politiciens. La coalition salue la maturité du peuple sénégalais qui a fini de démasquer ces imposteurs, putschistes, nihilistes invétérés’’.

Ces allusions sont faites à l’appel à la résistance lancé par les membres de la coalition Yewwi Askan Wi, dont le candidat à la ville de Dakar pour les élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 était convoqué, dans le cadre de son procès en appel concernant l’affaire Ndiaga Diouf.

Selon Waly Fall qui a lu la déclaration liminaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar, ‘’le maintien de la volonté de rejoindre le tribunal, alors que le procès a été renvoyé, prouve à suffisance que ces apprentis pyromanes ne reculeront devant rien dans leur funeste projet de déstabilisation de notre pays’’.

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, accompagné par le leader du Pastef/Les patriotes et celui du Grand parti, avait décidé de se rendre au tribunal, avec l’intention de se faire notifier lui-même le renvoi de son procès. Le socialiste estimait qu’il était inconcevable d’apprendre par la presse que l’audience a été renvoyée, alors qu’il se rendait sur place.

Mais son cortège a été bloqué par la Bip et le GIGN. Leur insistance a donné lieu à quelques heurts avec les forces de l’ordre, avant que les trois leaders ne soient embarqués et conduits au camp Abdou Diassé.

Revenant sur cet épisode, Waly Fall a ajouté : ‘’La coalition Benno Bokk Yaakaar rend hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme légendaire qui leur a permis de mettre hors d’état de nuire ces ennemis de la République.’’ En direction de l’organisation des Locales, l’ancien directeur général du Fonds de promotion de la jeunesse (FNPJ) a invité, au nom de sa coalition, ‘’tous les candidats à ces élections territoriales à privilégier de façon pacifique l’occupation du terrain et l’offre de programme crédible aux populations qui détiennent, seules, les prérogatives de choix et, par conséquent, de légitimation de tout mandat électif’’.

Lamine Diouf