Hier, lors de l’inauguration de l'Institut de défense du Sénégal (IDS), le président de la République a invité les stagiaires à avoir un comportement digne d’un soldat exemplaire, mais aussi à la direction de veiller sur ce joyau.

L'Institut de défense du Sénégal (IDS) a été inauguré hier par le chef de l’Etat. C’est pour marquer l’importance particulière, selon Macky Sall, qu’il attache à la formation des ressources humaines civiles et militaires sénégalaises, qu’il est venu personnellement présider la rencontre. L’IDS étant le maillon marquant du système de formation militaire sénégalais, il vient donc à point nommé.

Le projet de la création de l’IDS, poursuit-il, est une des déclinaisons du PSE appliquée à la formation des élites militaires sénégalaises. ‘’Je me réjouis que dans une approche inclusive et cohérente, l’IDS regroupe l’école d’Etat-major, l’Ecole supérieure de guerre et le Centre de doctrine.

‘’Ainsi, poursuit-il, nos officiers des armées de terre, mer, air, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers disposent désormais d’une structure d’accueil leur permettant d’accéder aux plus hautes formations diplômantes, ouvrant la voie à des fonctions en Etat-major, mais aussi de commandement et de direction au plan national et international. La matière grise est en effet la première ressource des nations. C’est ce qui fait leur force et leur richesse’’, a expliqué le chef de l’État.

Selon lui, cette infrastructure est une réponse concrète au défi de formation des cadres de haut niveau des armées, formation que l’État va assurer le plus souvent dans le cadre des coopérations. Cette dernière, précise-t-il, va se poursuivre, parce que l’ouverture aux apports fécondants de l’extérieur est toujours une source d’enrichissement. ‘’Notre tradition de participation aux missions de paix en Afrique et dans le monde, nous prédispose à la collaboration avec nos partenaires. Mais il est essentiel que nous puissions nous-mêmes assurer l’essentiel de la mission de formation de notre élite militaire. C’est exactement la vocation de l’IDS. J’engage la direction à veiller au maintien de ces belles infrastructures qui participent au prestige de notre armée et au rayonnement de notre pays’’, poursuit-il.

Quant aux stagiaires de l’IDS, le chef de l’État les a invités au dépassement, car ils ont une grande responsabilité. Il les a encouragés à persévérer dans l’effort dans le nouveau parcours qui les attend, d’appliquer la loi dans toute sa rigueur en tant que militaires, puisqu’il y va de leur honneur de stagiaires et aptitudes future au commandement.

‘’Votre institut (ISD) vous offre, par son insigne, deux symboles d’excellence et de noblesse, tous les deux tirés des armoiries de Léopold Sédar Senghor : calomo, la plume, et Ense, l’épée. Vous ne pourriez mieux trouver pour affiner votre culture intellectuelle et physique, indispensable à la vie du vrai soldat. Par la plume, vous poursuivrez la quête inlassable de la lumière du savoir qui éclaire l’esprit, oriente la pensée. Par l’épée, symbole de droiture, d’attaque et de défense, vous tenez l’arme du courage physique et de la probité morale. Alors, j’engage chacun de vous, par sa plume et son épée, à être et rester un vrai soldat, comme le guerrier de la lumière’’, a souhaité le président Macky Sall.

