Le ministre des Forces armées a effectué une série d'inaugurations dans le nord du pays, dans le cadre du renforcement des moyens humains et matériels des forces de défense et de sécurité (FDS).

La fin de semaine dernière du ministre des Forces armées (MFA) n'a pas été de tout repos. En effet, le général Birame Diop a inauguré la caserne de l’escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Ranérou ainsi que les brigades de Podor et d'Aéré Lao, en compagnie du haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général de division Martin Faye. Ces inaugurations d'unités s'inscrivent dans le cadre du renforcement des moyens humains et matériels de nos forces de défense et de sécurité, et de l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

À Rénérou, le haut commandant Martin Faye a souligné que ce projet contribue au renforcement du maillage sécuritaire de la zone sylvopastorale, laquelle présente d’énormes défis sécuritaires. ‘’L’implantation de l’escadron de surveillance et d’intervention dans la zone du Ferlo confirme la posture permanente de la gendarmerie nationale, qui consiste à apporter une réponse à la délinquance menaçant le développement des activités socioéconomiques, la paix et la tranquillité publique’’, s’est félicité le général de division Martin Faye.

Selon lui, le département de Ranérou Ferlo est d’un intérêt stratégique, car il polarise une zone sylvopastorale immense ainsi que la réserve de faune du Ferlo nord et celle du Ferlo sud. Il couvre une superficie de 15 800 km², soit 12,5 % du territoire national, et une population d’environ 70 000 habitants dont les activités essentielles tournent autour de l’élevage et de l’agriculture.

À ses yeux, la prise en compte des préoccupations sécuritaires doit s’inscrire dans une dynamique de concertation et de collaboration permanente entre les autorités administratives, les élus locaux et les associations des communes du département, en vue de mieux identifier leurs besoins dans le cadre d’une sécurité inclusive et de proximité. ‘’La création de cet escadron de surveillance et d’intervention traduit ainsi la volonté de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, de garantir la sécurité des citoyens et de mieux amorcer l’attractivité du hub agropastoral que constitue le département de Ranérou, en générant les conditions sécuritaires optimales pour le bon déroulement des activités socioéconomiques, créatrices de richesses et d’emplois’’, a-t-il ajouté.

La caserne est bâtie sur cinq hectares. Elle offre au personnel un cadre de travail et d’épanouissement convivial. Elle est composée d’un poste de police, d’une salle de sport, d’un bâtiment administratif, d’une salle de détente, d’un garage, de logements pour tout le personnel, d’une infirmerie et d’un terrain omnisport. "Mon général, sous votre commandement et votre impulsion, la gendarmerie nationale s’est résolument engagée dans une dynamique de montée en puissance tant au niveau opérationnel qu’au niveau des ressources humaines et infrastructurelles. La cérémonie d’inauguration de ce matin concrétise un des jalons de votre ambitieux programme de modernisation des infrastructures de services et d’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. L’État du Sénégal va poursuivre l’accompagnement de cette dynamique, dont l’état final recherché est de garantir la sécurité des personnes et des biens sur le territoire national. Dans cette dynamique, de nouvelles unités seront créées afin de rendre plus adéquat le maillage de la zone" a salué le ministre Birame Diop.

La brigade territoriale de Podor, elle, se veut, selon le ministre des Forces armées, un rempart contre l'insécurité. ‘’Implantée ici, au cœur du Fouta, elle vient consolider le maillage territorial de la gendarmerie nationale et apporter une réponse concrète à la forte demande des populations de cette ville stratégique. Elle est aussi une réponse aux défis internes et transfrontaliers tels que l’insécurité routière, la migration irrégulière, le vol de bétail, la criminalité transnationale organisée, le trafic de drogue et les conflits sociaux de toute nature’’, a soutenu le ministre.

Avant de saluer, à travers la création aussi de la brigade d'Aéré Lao, la montée en puissance et la densification du maillage territorial de la gendarmerie nationale sous-tendues par la vision stratégique du général de division Martin Faye, haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, à travers un plan d’équipement ambitieux. ‘’Ce plan pragmatique et réaliste, fait remarquer le ministre, englobe la construction d’infrastructures, l'acquisition d'équipements de pointe et le développement d'une formation de haute qualité pour les ressources humaines, répondant ainsi pleinement aux impératifs de sécurité’’, a magnifié le général Diop.

CHEIKH THIAM