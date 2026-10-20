Inclusion des personnes en situation de handicap

Dr Cheikh Dieng prend des engagements en faveur des personnes en situation de handicap. Invité hier à l’assemblée générale de la fédération départementale « Way Laago » de Kiiraay Pikine, organisée à l’occasion de l’installation de son coordinateur départemental, le responsable politique a présenté les mesures qu’il entend mettre en œuvre s’il accède à la tête de la ville. « Si je suis élu maire de la ville de Pikine, dont je suis le candidat pour le compte de Kiiraay, je ferai de Pikine une vitrine de l’inclusion sociale », a déclaré le coordonnateur départemental du parti, également directeur général du Fera.

Son projet prévoit la mise aux normes des bâtiments administratifs pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap. Il annonce aussi la création d’un bureau de promotion économique et sociale qui leur serait consacré et dont la gestion serait confiée à des personnes elles-mêmes concernées par le handicap. En matière d’emploi, il s’engage à respecter le quota de 15 % qu’il présente comme prévu par la loi de 2010 sur l’inclusion sociale. Au-delà de ces engagements municipaux, Dr Cheikh Dieng souhaite porter la question auprès de son parti et des institutions publiques. « Je me ferai également leur avocat auprès du parti et des différentes instances de l’État », a-t-il assuré, déplorant la faible application, selon lui, de la loi adoptée en 2010.

...Il appelle par ailleurs la classe politique à soutenir un texte inspiré de la loi sur la parité, qui réserverait aux personnes en situation de handicap 20 % des postes électifs à l’Assemblée nationale, dans les conseils départementaux et les conseils municipaux. « Cela leur permettrait d’être présentes à la table des décisions et de défendre elles-mêmes leurs intérêts », a-t-il expliqué. Pour le responsable de Kiiraay, cette proposition répond aux obstacles rencontrés dans l’accès à l’éducation, aux déplacements et au marché du travail. « Nous sommes face à une frange de la population structurellement exclue du développement économique et social du pays », a-t-il soutenu. Il défend ainsi une discrimination positive destinée à permettre aux personnes concernées de participer pleinement à la vie sociale et de bénéficier des mêmes opportunités que les autres citoyens.

Cette rencontre s’inscrit également dans une opération d’implantation politique baptisée « Un week-end, une commune ». Selon Dr Cheikh Dieng, l’initiative consiste à investir chaque week-end une commune du département de Pikine pour y mener des activités de proximité et accueillir de nouvelles adhésions. Il affirme que cette dynamique attire des responsables issus de Pastef, de l’AFP et de la Nouvelle Responsabilité, ainsi que des citoyens jusque-là éloignés de l’engagement partisan. « Nous leur offrons ainsi une porte d’entrée dans notre grand parti », a-t-il déclaré, présentant ces ralliements comme un soutien au président Bassirou Diomaye Faye. Évoquant le slogan « Jub, Jubal, Jubanti », il estime que le travail de terrain mené à Pikine permet de progresser vers les objectifs du mouvement. Il annonce la poursuite des tournées communales pour rallier davantage de responsables politiques et de citoyens.