C’est la fin de l’aventure entre Cheikhou Kouyaté et Nottingham Forest. Après deux saisons de collaboration, le club anglais a annoncé, hier, le départ du milieu de terrain sénégalais dont le contrat expire en juin.

La saison de football tire à sa fin en Europe, avec la clôture des championnats. Ce week-end, l’Angleterre, la France et l’Allemagne ont joué leurs dernières journées. C’est également le moment pour les clubs de faire le point sur la situation contractuelle de certains joueurs.

Ainsi, Nottingham Forest a annoncé le départ de Cheikhou Kouyaté, qui est arrivé au terme de son contrat. Le club anglais a indiqué, sur sa page X, pouvoir ‘’confirmer que Felipe, Cheikhou Kouyaté et Wayne Hennessey quitteront le club à l'expiration de leur contrat cet été’’. Forest a dit ‘’merci’’ au Sénégalais et son coéquipier Gallois, et leur a souhaité ‘’bonne chance pour la suite’’ de leur carrière.

Le milieu de terrain sénégalais va quitter Nottingham après une seconde saison assez difficile. L’ancien joueur d’Anderlecht n’a joué que 205 minutes en 12 matchs en Premier League cette année, soit moins de 18 minutes en moyenne. Relégué sur le banc la plupart du temps, voire écarté du groupe de performance, le natif de Khar Yalla a reconnu avoir vécu une situation ‘’difficile’’.

‘’Je n’ai jamais vécu une telle situation dans ma carrière. En tant que professionnel, souvent ça peut arriver, mais que ça puisse durer comme cela, c’est la première fois que cela m’est arrivé”, avait-il confié, il y plus d’un mois. Percevant les choses d’un esprit positif, Kouyaté n’a pas baissé les bras et s’est résolu à ‘’redoubler d’efforts et travailler davantage’’ pour espérer retrouver une place de titulaire dans son club. Son souhait ne s’est pas réalisé, malheureusement.

Trouver un nouveau point de chute

Cheikhou Kouyaté a débuté sa carrière européenne en Belgique, au FC Brussels (2007-2008), à Courtrai (2008-2009) et à Anderlecht (2009-2014) où il a remporté quatre titres de champion de Belgique (2010, 2012, 2013 et 2014) et deux trophées de Supercoupe de Belgique (2010 et 2013).

Après la Jupiler Pro League, il a déposé ses valises en Angleterre, en rejoignant d’abord, pendant quatre ans, West Ham. Il a ensuite arboré les couleurs de Crystal Palace quatre autres années, avant de signer à Forest pour ses deux dernières saisons.

Dix années passées dans l’élite du football britannique qu’il a qualifiées de pur ‘’bonheur’’.

À 34 ans, Cheikhou est libre de signer dans n’importe quel club. Lors du prochain mercato estival, il devra trouver son nouveau point d’attache. L’ancien capitaine des Lions aura le choix entre rester en Angleterre ou découvrir une nouvelle destination. Grâce à son profil de joueur polyvalent capable de jouer milieu défensif et défenseur central, le champion d’Afrique 2021 ne devrait pas manquer de prétendants. Son expérience et sa bonne connaissance du haut niveau sont également des arguments qui plaident en sa faveur.

Cependant, son âge pourrait constituer un frein pour séduire les écuries de Premier League. À ce stade de sa carrière où il est proche de la retraite, ne devrait-il pas penser à se remplir les poches, à l’instar de ses coéquipiers en sélection nationale qui ont préféré monnayer leur talent à coups de pétrodollars en Arabie saoudite ou au Qatar ?

La balle est dans son camp.

LOUIS GEORGES DIATTA