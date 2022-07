Résigné à laisser partir Kalidou Koulibaly en direction de Chelsea, Naples serait sur la piste de son coéquipier en équipe nationale du Sénégal, Abdou Diallo, en instance de départ du Paris Saint-Germain.

Ce n’est plus qu’une question d’heures pour que Kalidou Koulibaly devienne un joueur de Chelsea. Le défenseur central sénégalais a déjà rallié Londres, ce mercredi. Selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedullà, le joueur a passé, hier, sa visite médicale avec succès. ‘’Le Sénégalais a brillamment passé les examens médicaux et est désormais prêt à signer le contrat qui le liera au club pour les cinq prochaines années’’.

Naples a accepté de céder son capitaine contre un chèque de 40 millions d’euros. Koulibaly devrait toucher un salaire annuel de 8 millions d’euros (environ 5,2 milliards de francs CFA), plus 1 million d’euros de bonus. Dès que son transfert sera officialisé, l’ancien Messin rejoindra ses coéquipiers à Los Angeles pour la tournée de présaison. Il pourrait même faire ses débuts lors du match du 20 juillet contre Charlotte.

Le désormais ex-Napolitain est la 2e recrue des Blues, cet été, après l’arrivée de l’attaquant anglais Raheem Sterling, en provenance de Manchester City.

Avec le départ de Kalidou Koulibaly, Naples est à la recherche de son remplaçant. Le club parthénopéen penserait à son partenaire dans l’axe central de la défense sénégalaise, Abdou Diallo. Placé sur la liste des départs au Paris Saint-Germain et ne faisant pas partie du groupe retenu pour la tournée de présaison au Japon, l’ancien joueur de Dortmund serait surveillé par les Napolitains, selon ‘’Napolimagazine’’. Diallo est aussi suivi par le Milan AC, qui n’exclut pas l’option du prêt. Sur ce dossier, le Paris Saint-Germain n’en attend pas moins de 15 millions d’euros.

Les tifosi regrettent déjà Koulibaly

Au bout de huit ans sous les couleurs du club, Kalidou Koulibaly a fini par gagner le cœur des supporters de Naples. Et naturellement, les tifosi ont mal pris le départ de leur solide défenseur et capitaine.

Selon les médias italiens, ces derniers ont manifesté mercredi au siège du club pour protester contre cette cession. Le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntioli, qui a rencontré les manifestants réclamant l’annulation du transfert, leur aurait répondu que ‘’ce n’est pas au club de décider’’.

Si du côté de l’Italie on regrette KK26, en Angleterre on se réjouit déjà de son arrivée. Pour l’expert du football européen, Andy Brassell, le capitaine des Lions a eu des performances ‘’absolument fantastiques, parfois dans un contexte assez chaotique avec tout ce qui s’est passé dans les coulisses de Naples’’. Malgré son âge, Brassell estime que la nouvelle recrue a beaucoup à donner, ‘’au moins quatre ou cinq ans’’ encore. ‘’Il ne s’agit pas seulement de sa force et de son athlétisme, auxquels je pense que les gens pensent quand ils le regardent. La façon dont il lit le jeu, son élégance sur le ballon. Je pense qu'il peut devenir quelque chose d'encore plus grand avec de meilleurs joueurs autour’’.

LOUIS GEORGEES DIATTA