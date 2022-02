Après l’élection tumultueuse du bureau du Conseil municipal de Guédiawaye, ce jeudi, les yeux étaient tournés, hier, vers la ville de Rufisque où l’on a à peu près la même configuration qu’à Guédiawaye. Avec une coalition Yewwi Askan Wi qui dispose d'une majorité relative avec 35 conseillers sur les 80 que compte la ville.

Contrairement à Guédiawaye, à Rufisque, Yewwi Askan Wi a su dérouler sans entrave. Hier, lors de l’installation du Bureau municipal, tout s’est passé comme sur des roulettes, pour le Dr Omar Cissé, nouveau Maire de la ville. S’il en est ainsi, c’est qu’il a pu manœuvrer ferme, bien avant ce jour, pour avoir dans sa besace l’indéboulonnable maire de Rufisque-Ouest Alioune Mar, ancien soutien de Macky Sall et arrivé 2e, le Parti du progrès et de la citoyenneté du député Seydou Diouf, ainsi que Taxaw Sa Gox de Doudou Meissa, tous deux membres de Benno Bokk Yaakaar, mais qui étaient partis sous leurs propres bannières.

A l’arrivée, le nouveau bureau municipal est ainsi composé : 8 adjoints de Yewwi Askan Wi, 2 pour Gueum Sa Bopp (7e et 10e), 1 pour le PPC (8e) et 1 pour Taxaw sa Gox (12e).

Grand absent du bureau municipal, Benno Bokk Yaakaar semble avoir du mal à sortir des divergences qui le minent depuis les investitures. Aussitôt sorti de cette journée fatidique, son mandataire à Rufisque, Abdoul Aziz Konaté, a craché sa colère sur sa page Facebook. Il peste : ‘’La famille politique présidentielle est largement majoritaire avec 45 conseillers contre 35 pour Yewwi Askan Wi, mais nous avons perdu le contrôle du bureau municipal, parce que des responsables de la mouvance présidentielle ont négocié avec Yewwi Askan Wi.’’

‘’Trahison inadmissible’’

A en croire M. Konaté, ceci n’est ni plus ni moins qu’une ‘’trahison inadmissible’’. Il renvoie ses frères et alliés à leur conscience, en réaffirmant son ancrage dans le camp présidentiel. ‘’Pour ma part, insiste Aziz Konaté, je préfère rester fidèle au président Macky Sall. Mon appartenance à Benno Bokk Yaakaar n'est pas négociable… La conscience est le premier tribunal de l'individu’’.

Pendant ce temps, les ténors de la mouvance présidentielle et de l’Alliance pour la République ne se sont même pas présentés à la mairie de Rufisque. Comme s’ils avaient compris à l’avance que les jeux étaient déjà faits en faveur de leur adversaire. Le nouveau maire peut se réjouir : ‘’Je pense que vous avez pu le constater vous-mêmes. Cela s’est déroulé dans la sérénité, dans le calme, dans la convivialité. Et avec l’aide d’Allah, on a eu une majorité extrêmement stable et large. Cela veut dire que les élus du conseil municipal ont énormément de maturité et ils ont aussi détecté le sens que les populations ont donné à mon élection.’’

Remerciant ses soutiens, il ajoute : ‘’Je félicite tout le monde… Je veux parler du maire Alioune Mar, de Doudou Meissa Wade, Seydou Diouf, de tellement de personnes qui sont aussi dans ce conseil municipal. Et même ceux qui ne sont pas venus, ils viendront parce qu’ils savent que c’est un rendez-vous que Rufisque a avec l’histoire.’’

Omar Cissé, le rêve rufisquois

La foi, l’engagement, la passion, le désir d’impliquer tout le monde… Voilà quelques termes qui siéent le mieux pour caractériser le discours poignant du nouveau maire de Rufisque, Dr Omar Cissé, suite à son installation, hier, à l’Hôtel de ville. C’est que l’homme est conscient du grand espoir placé en lui par la population rufisquoise.

‘’Yalla bu yaakaar tass’’, dit-il à l’intention de ses électeurs et de toute la population rufisquoise. ‘’Dès l’annonce de mon élection, souligne le nouveau maire, un immense espoir a envahi les différentes couches de la population. Aussi bien par des gens qui avaient défendu ma candidature que ceux qui ne l’avaient pas portée. Cet espoir placé en ma modeste personne et à notre équipe, nous le comprenons, nous mesurons sa portée, nous comprenons son ampleur et nous sommes déterminés à relever le défi avec vous’’.

Rufisque, selon lui, souffre. Une souffrance qui date de plusieurs années. Une souffrance qui rend ‘’meurtris’’ ses citoyens d’ici et d’ailleurs. Et il est temps d’y mettre un terme pour le bonheur des Rufisquois. Dr Omar Cissé : ‘’Quand on parle de Rufisque, on pense à l’insalubrité, à la vétusté, à l’avancée de la mer, au défaut d’assainissement…. Cela date de plusieurs décennies. Nous allons ensemble, main dans la main, renverser cette tendance. Avec l’aide d’Allah, un jour prochain, cette ville tant chahutée sera chantée. C’est notre ambition à nous tous. Malgré cette litanie de qualificatifs qui ne nous honore pas, nous sommes tous déterminés à relever les défis qui nous interpellent.’’

Pour y parvenir, le nouveau maire a lancé un appel à toutes les sensibilités du conseil municipal, voire au-delà, à ‘’cheminer ensemble autour du seul idéal qui vaille : redresser et moderniser cette ville’’. Dès l’annonce de son élection, a-t-il informé, il a posé des jalons dans ce sens, en échangeant avec la majorité des conseillers, avec les têtes de liste des différentes coalitions. ‘’Je n’ai retenu qu’un seul leitmotiv : nous sommes des Rufisquois ; nous sommes disposés à travailler avec l’actuelle équipe, parce que c’est Rufisque qui nous intéresse ; nous ne ménagerons aucune énergie, aucune ressource, aucune compétence pour faire de cette ville ce qu’elle doit être. Je continue à vous tendre la main, sans distinction aucune des clivages politiques, autour d’un seul idéal : faire de Rufisque ce qu’elle doit être, au bénéfice de toutes les populations’’.

Omar Cissé s’est dit très optimiste quant à une réponse favorable de tous les membres du conseil pour relever les défis. ‘’Beaucoup de ces fils talentueux, vertueux, très engagés pour Rufisque n’ont même pas attendu que je leur tende la main pour me déclarer leur disponibilité à œuvrer pour que cette ville soit redressée. Je suis convaincu que tout le conseil municipal, toute la ville dans son unanimité, nous accompagnera dans cette tâche extraordinaire, dans cette mission, parce que nous sommes en mission, Monsieur le Préfet, nous voulons que notre ville, cette extraordinaire ville, cette ville d’histoire et de culture retrouve la place qu’elle n’aurait jamais dû quitter. Nous prions Allah qu’Il nous donne la force, l’ouverture, l’intelligence, le calme, la pondération ; qu’Il guide nos pas vers ce Rufisque dont nous rêvons, vers ce Rufisque que nous voulons, vers ce Rufisque qu’espère tant les populations’’.

