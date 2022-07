Lors de l’installation du Comité électoral de la coalition Yaw-Wallu du département de Guédiawaye pour les prochaines élections législatives, le leader du Grand parti a mis sur la table une somme de 12 millions pour démarrer la campagne. Il s'est également engagé à prendre en charge les dépenses liées à l’organisation des élections le jour du scrutin, avant de promettre une large victoire au soir du 31 juillet prochain.

À quelques jours du démarrage de la campagne électorale pour les prochaines joutes législatives, la coalition Yaw-Wallu a installé, hier, son comité électoral. Présidant la rencontre, le leader du Grand parti, El Hadj Malick Gackou, a galvanisé les différents responsables de cette coalition de l'opposition dans cette partie de la banlieue dakaroise, tout en leur promettant une victoire électorale au soir du 31 juillet prochain.

"J’ai mis un montant de 12 millions sur la table pour appuyer le comité électoral, car c'est l'argent qui fait gagner des élections. Ces 12 millions, c’est juste pour un début. D’autres moyens vont suivre au fur et à mesure. Ces élections, nous les avons déjà gagnées. Je peux vous dire qu’on va gagner à Guédiawaye, le 31 juillet. Il faut que vous ayez une détermination, un engagement et une croyance, car c’est des valeurs qui font gagner des élections. Nous sommes confiants. Donc, soyez courageux et déterminés. Il faut que tout le monde sache que chacun d’entre vous est candidat, car s’il y a une victoire, nous serons tous vainqueurs. Donc, il faut que BBY quitte Guédiawaye, Macky quitte le Sénégal pour qu'on puisse reconstruire ce pays. Il faut que Yaw soit la force qui va libérer le peuple sénégalais’’, a confié M. Gackou.

Selon lui, on ne peut pas gagner des élections dans la désunion. C’est la raison pour laquelle il appelle tous les responsables à taire leurs divergences. ‘’Ce sera du ‘dor dorate’, au soir du 31 juillet. C’est juste une question de formalité. On va gagner et je n’en doute point. Il faut qu’il y ait un coordinateur à la tête du comité électoral, quatre commissions électorales chargées de la communication, des finances, de l’organisation, de la logistique et de la trésorerie. Ces comités doivent aussi être mis sur pied au niveau départemental et communal. Ce ne sont pas des élections de Gackou, Sonko ou Khalifa Sall, mais celles du Sénégal. Nous en avons marre de ce régime. Ces temps sont durs dans ce pays. Donc, faisons ce qu'on doit faire pour gagner les prochaines élections’’, a indiqué le patron du GP.

De son côté, le maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aidara, a dit qu’il faut miser sur le porte-à-porte. ‘’Ce sera l'occasion de saluer toutes les 600 000 personnes de cette ville quand nous ferons le porte-à-porte. Les meetings, ils coûtent cher et seuls nos militants y prennent part. Je ne suis pas pour cette option. C'est mon avis. Je préférerais qu'on procède de la même manière qu’aux Locales. Cette stratégie a été payante’’, a suggéré le maire.

