Le maire réélu de la commune de Touba-Mosquée et ses 99 collègues conseillers municipaux ont été installés hier par le sous-préfet de Ndame. La cérémonie s’est déroulée en présence de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui a tenu à leur rappeler leur mission. Sur les dix-sept adjoints au maire, on compte un ministre-conseiller à la présidence, un haut conseiller des collectivités territoriales et un député.

Les résultats publiés par la Commission départementale de recensement des votes du département de Mbacké donnaient Abdoul Ahad Ka de la coalition Benno Bokk Yaakaar vainqueur avec 113 396 voix, soit 22,88 %, contre 38 414 bulletins blancs, soit 77,12 % des voix exprimées.

Hier, le maire Abdoul Ahad Ka et les 99 autres conseillers municipaux ont été installés par le sous-préfet de l’arrondissement de Ndame. Lors de cette installation, la liste des adjoints a été présentée et lue par le nouveau maire. Sur les 17 adjoints, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaindé, Ministre-Conseiller à la présidence, devient 3e adjoint ; Serigne Mbacké, Haut conseiller des collectivités territoriales, rempile au poste de 1er adjoint, et le député Abdoul Ahad Seck Sadaga devient 17e adjoint.

Le maire a réaffirmé sa volonté et sa disponibilité à suivre scrupuleusement à la lettre les directives du khalife général. Le maire réélu, ancien président de la communauté rurale (il a été nommé en 2010 en remplacement de Serigne Mourtalla Mbacké, fils du regretté khalife Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké) a confié que la mise en place des commissions est prévue le 3 mars prochain et ‘’le samedi prochain, tous les conseillers vont répondre à l’invitation du khalife général des mourides’’.

Présent à la cérémonie, le porte-parole du khalife général des mourides, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a livré un discours à l’assistance sur le comportement du conseiller. ‘’Le khalife veut que vous redoubliez d’efforts, parce que vous avez une mission exaltante et difficile. Cette fonction n’est point une sinécure, mais il faut la percevoir et la prendre comme un sacerdoce. C’est une responsabilité, pas un privilège.

Vous devez mériter cette confiance placée en vos modestes personnes et travailler durement pour que cette mission qui vous est confiée soit couronnée de succès. Vous devez être solidaires. N’écoutez pas certains propos qui, en définitive, ne vous mènent à rien et ne font que vous divertir’’, leur a-t-il conseillé. Revenant sur l’historique de la liste unique de Touba et du choix des conseillers, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre confie : ‘’Serigne Abdoul Ahad choisissait au début comme conseillers devant siéger dans la communauté rurale, tous les représentants des fils des descendants de Serigne Touba et des familles des dignitaires. C’est la même méthode qu’avait adoptée Serigne Saliou Mbacké, parce qu’avec Serigne Abdou Khadre, il n’y a pas eu d’élections. Lorsque vint le khalifat de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, il m’avait même chargé de dresser la liste des conseillers municipaux.‘’ Il a magnifié le modèle de Touba.

